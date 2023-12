Kleine und große Eishockey-Stars beim U9 Celtic Cup in Türkheim

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des ESV Türkheim kommen die Nürnberg Ice Tigers Juniors, der ESV Kaufbeuren und die Wörishofer Wölfe zum U9 Celtic Cup, auch eine Eishockey-Legende wird erwartet.

Das Sieben-Schwaben-Stadion wird am Samstag, 30. Dezember, zum Schauplatz kleiner und großer Eishockey-Stars. Die U9-Mannschaft des ESVT begrüßt mit den Nürnberg Ice Tigers, dem ESV Kaufbeuren und den Wörishofer Wölfen drei Vereine, für die Patrick Reimer einst aufgelaufen ist. Der erfolgreichste Scorer der DEL-Geschichte wird selbst vor Ort sein und seine Schlittschuhe im Gepäck haben.

Stellungsspiel, Techniktraining, kurze Trainingsspiele - auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, sind die rund 20 Türkheimer Celtics im Alter von sechs bis acht Jahren bestens aufs Turnier vorbereitet. Foto: Kathrin Elsner

Hochmotiviert flitzen 21 junge Celtics im Alter von sechs bis acht Jahren übers Eis. Stellungsspiel, Techniktraining, kurze Trainingsspiele - auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, haben Trainer Daniel Wagner, Co-Trainer Jakob Bottner und ihre Assistenten alle Hände voll zu tun, um ihre Schützlinge auf den großen Tag vorzubereiten. „Gelb und Blau, ESV, auf gehts, pack mer’s“, klingt es zum Abschluss lautstark durch die Eishalle, der U9 Celtic Cup kann kommen.

Patrick Reimer als Stargast beim U9 Celtic Cup in Türkheim

Dass zum ersten Mal die Nürnberg Ice Tigers Juniors in Türkheim auflaufen werden, sorgt für besondere Aufregung. „Das ist schon cool“, findet Co-Trainer Jakob Bottner, die Vorfreude des Türkheimer Nachwuchses, am Turniertag aufs Eis zu gehen, sei enorm. Die letzten 27 gespielten Turniere konnte der Nürnberger Nachwuchs mit einer Torbilanz von 220:20 für sich entscheiden und ist der haushohe Favorit. „Es ist eine sehr schöne Idee von Daniel Wagner, dass er Teams einlädt, für die ich in meiner Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter aufgelaufen bin“, findet Patrick Reimer, der bis hin zur Olympischen Silbermedaille 2018 unzählige Erfolge auf dem Eis feierte.

„Ich hoffe, dass ich durch mein Dasein noch ein bisschen Euphorie bei den Kindern entfachen kann“, sagt Reimer, der es wichtig findet, Vorbilder zu haben und zu sehen, wo die Reise hingehen kann. „Am Wichtigsten ist jedoch, dass die Kinder einfach einen schönen Tag und richtig Spaß haben“.

Trainer Daniel Wagner zeigt vollen Einsatz bei der Organisation und beim Training auf dem Eis. Der U9 Celtic Cup findet am Samstag, 30. Dezember, um 9 Uhr im Sieben-Schwaben-Stadion Türkheim statt. Foto: Kathrin Elsner

Genauso sieht das U9-Trainer Daniel Wagner, der als Kind mit Patrick Reimer beim EV Bad Wörishofen Eishockey spielte. Im Rahmen seines Trainerscheins lernte er den Trainer des Nürnberger Eishockey-Nachwuchses kennen, bald darauf wurde die Idee des U9 Celtic Cups geboren.

„Auch wenn Türkheim eigentlich nicht in diesem Verbund ist, wollen wir das Turnier ausrichten, weils für die Kinder und den Verein einfach was ganz Tolles ist“, sagt er und strahlt. Abgesagt hätten lediglich die DEG Metro Stars aus Düsseldorf.

Von den vier teilnehmenden Teams spielt zunächst jeder gegen jeden, auf der Eisfläche finden zwei Querfeldspiele gleichzeitig statt. Das Finale bestreitet der Gruppenerste gegen den -zweiten, das kleine Finale der Gruppendritte gegen den -vierten. Jedes Team bekommt am Ende einen Pokal, jedes Kind eine Medaille von Patrick Reimer überreicht. Und vielleicht betritt der ehemalige Erfolgsspieler auch selbst noch das Eis. „Ich nehm die Schlittschuhe mal mit“, verrät er mit einem Augenzwinkern. Doch bevor es so weit ist, wird noch ein Sonderpokal an den jüngsten Spieler des Turniers vergeben.

Die Türkheimer Eishockey-Fans sind gefordert

Da werden bei Patrick Reimer Erinnerungen wach - einen solchen Pokal bekam er als Vierjähriger als ersten Pokal seiner langen Karriere auf einem Turnier in Innsbruck überreicht, auf das er mit dem EV Bad Wörishofen eingeladen war. Neben einem Fair Play Pokal wird es eine ganz besondere weitere Auszeichnung geben: Einen Pokal für die besten Fans. Und die rücken in Türkheim schon mal gerne mit Pfeifen, Trommeln, Fahnen und den Glocken vom Klausentreiben an, wie die stolze Mama Lisa Eder, verrät, auch selbstgedichtete Lieder und Vollgas-Klatschen seien angesagt. Ob die anderen Vereine da mithalten können? „Bei solchen Events kommen alle Eltern, keiner gibt einfach nur die Kinder ab“, betont Eishockeymama Nicole Rolle. Auch der Zusammenhalt unter den Eltern sei sehr gut, alle Dienste für das große Turnier seien bereits verteilt. „Ich find´s klasse, dass auch mal ein paar andere Mannschaften kommen, die man sonst nicht hier sieht, das macht richtig Spaß“, sagt Papa Oliver Meyer voller Vorfreude.

„Umso mehr Zuschauer wir haben, desto schöner wird´s auch für die Kinder“, ist Daniel Wagner überzeugt und hofft auf ein volles Haus und Spitzen-Atmosphäre. Neben Patrick Reimer wird ein zweiter besonderer Gast erwartet: Mentaltrainer Marcus Kerti, mit dem der ESVT zukünftig zusammenarbeiten wird. Kerti stellt um 10 Uhr in einem Vortrag das Projekt „Aufblühen - Starke Kinder, gesunde Zukunft“ vor. Das Engagement hat zum Ziel, Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, ihre mentalen Stärken zu entdecken, zu entfalten und zu bewahren.

Der U9 Celtic Cup findet am Samstag, 30. Dezember, um 9 Uhr im Sieben-Schwaben-Stadion Türkheim statt, die Siegerehrung ist ab 12 Uhr geplant. Die Gäste erwartet zudem eine Tombola, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.