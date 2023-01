Nervenstarke Türkheimer Volleyballer

Plus Erster Sieg des Jahres ist unter Dach und Fach – und wie! Der starke Gast aus Esting verlangt dem SVS aber alles ab.

War das ein fantastisches Volleyballspiel: Die erste Herrenmannschaft des SVS Türkheim gewann vor heimischer euphorisierter Kulisse in einem ausgeglichenen und hart umkämpften Spiel gegen Tabellennachbar Esting mit 3:2.