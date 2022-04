SVS Türkheim: Acht Spieler mit wenig Pause gegen Schwabing

Plus Der MTV Schwabing zieht fast problemlos am SVS Türkheim vorbei. Der muss aufgrund von Corona-Ausfällen mit weniger Spielern antreten. Das hat Folgen.

„Dieses Spiel hätten wir aus sportlicher Sicht nicht durchführen dürfen“: Darüber waren sich Trainer Matthias Gärtner und Spielführer Julian Birkholz nach der 1:3- Niederlage gegen den MTV Schwabing in der Landesliga einig. Nach drei neuen Corona-Fällen in der Mannschaft konnten die Türkheimer nur mit einem Rumpfkader von acht Spielern antreten, sodass Trainer Gärtner nur noch auf der Zuspielerposition mit seinem Sohn Felix eine Wechseloption zum etablierten Zuspieler Johannes Ackermann hatte.