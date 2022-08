Türkheim im Spiel der Woche ohne Chance

Plus Nach einer deftigen 0:4-Niederlage gegen die Spielgemeinschaft FSV Kirchdorf/FC Rammingen muss der SV Salamander Türkheim weiter auf den ersten Punktgewinn warten.

Im Heimspiel gegen die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen ließ der SVS Türkheim insbesondere im ersten Abschnitt gleich mehrere hochkarätige Chancen liegen und brachte sich dann in der zweiten Hälfte durch einen verhängnisvollen Abwehrfehler selbst auf die Verliererstraße. Die sich dann bietenden Möglichkeiten nutzten die Gäste effektiv und kamen so zu einem deutlichen und klaren Sieg.