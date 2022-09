Türkheimer Tennisteam ist endlich Meister

Auf eine erfolgreiche Sommerrunde blickt die Tennisabteilung des TV Türkheim zurück. Sechs Teams im Erwachsenen-Bereich, zwei Jugend- und eine Bambini-Mannschaft waren am Start.

Auch die Tennisjugend war erfolgreich. Die U12 verlor in der Südliga 5 nur ein Spiel, es war der Saisonauftakt gegen den späteren Meister TC Benningen. Danach folgten nur noch Siege, was den zweiten Platz und den Aufstieg bedeutete. Bester Spieler war hier Simon Schenker, der all seine Partien gewann.