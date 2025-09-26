Der SVS Türkheim geht verändert, aber ungleich ambitioniert in die neue Saison

Nach einer packenden Saison, in der die Volleyballer des SVS Türkheim nur hauchdünn den Aufstieg in die 3. Liga verpassten, beginnt nun die neue Spielzeit in der Regionalliga Ost. Im Kader haben sich spannende Veränderungen ergeben, die Ambitionen sind groß.

Die vergangene Saison war für den SVS Türkheim ein emotionaler Ritt. Mit einer beeindruckenden Leistung über weite Strecken der Spielzeit kämpfte das Team bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg. Am Ende fehlte lediglich ein Punkt, um den Sprung in die 3. Liga zu schaffen – eine bittere, aber zugleich motivierende Erfahrung für die Mannschaft.

Im Kader des SVS Türkheim gibt es Veränderungen

In der Sommerpause musste der SVS Türkheim einige Abgänge verkraften. Henri Mestel und Christian Meine haben den Verein verlassen, ohne bisher ein neues Ziel bekannt zugeben. Dominik Pöpping kehrt in die zweite Mannschaft zurück, während Julian Birkholz seine aktive Karriere beendet hat.

Doch es gibt auch erfreuliche Neuzugänge: Filip Hiemer kommt vom TSV Schwabmünchen und bringt Erfahrung im Mittelblock mit. Aus der zweiten Mannschaft stößt Michael Ebel zum Regionalliga-Team. Besonders erfreulich ist die Integration junger Talente aus der eigenen Jugend: Die Brüder Noah und Elias Ginter sowie der erst 15-jährige Leon Kolodziej verstärken das Team auf den Außen- und Zuspielpositionen.

Erstes Heimspiel am Samstag gegen den SC Freising

Trainer Robert Frey bleibt auch in dieser Saison das Gesicht an der Seitenlinie. Das Ziel ist klar: Wieder in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Herrsching hat sich mit zwei Erstligaspielern verstärkt und auch der Drittliga-Absteiger Friedberg wird als Favorit gehandelt.

Die Fans dürfen sich auf eine spannende Saison mit vielen Heimspielen in der Türkheimer Halle freuen. Mit einem Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten will der SVS Türkheim erneut für Furore sorgen und vielleicht doch noch den Traum vom Aufstieg verwirklichen. Los geht es am Samstag (19 Uhr) mit dem Heimspiel in der Sporthalle der Mittelschule gegen den SC Freising. (svs)

Der SVS Türkheim im Überblick:

Diagonalangriff Fabian Scherer (Kapitän)

Außenangriff David Scherer, David Pfeiffer, Patrik Pöpping, Elias Ginter, Noah Ginter

Mittelblock Sebastian Schorer, Michael Ebel, Filip Hiemer, Paul Schilling

Zuspiel Johannes Ackermann, Leon Kolodziej

Libero Michael Höbel

Trainer Robert Frey

Saisonziel: Obere Tabellenhälfte – trotz starker Konkurrenz