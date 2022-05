Als Herausforderer gestartet, als Meister gelandet

Plus Kilian Krapp vom TSV Sonthofen holt sich in Wiggensbach die Allgäuer Meisterschaft im Mehrkampf. Mit seinem ersten Titelgewinn löst er einen Markt Walder ab.

Die Riege der Markt Walder Kunstturner konnte einmal mehr stolz auf sich sein – auch wenn diesmal der begehrte Allgäuer Meistertitel im Mehrkampf bei den Männern nach Sonthofen ging. Erstmals nämlich holte sich Kilian Krapp (TSV Sonthofen) bei den Allgäuer Meisterschaften der Kunstturner in Wiggensbach den Mehrkampftitel bei den Männern im Kürdurchgang. Titelverteidiger Max Eberle vom TSV Markt Wald landete auf Platz zwei, der Kemptener Julian Gottwald holte Bronze.