Die TG Allgäu steigt aus der zweiten Bundesliga ab

Trotz einer tollen Atmosphäre in der Halle mussten sich die Turner der TG Allgäu um Michael Urbin dem Spitzenreiter VfL Kirchheim geschlagen geben. Damit ist auch der Abstieg aus der zweiten Bundesliga besiegelt.

Plus Nach dem Abstieg in die dritte Bundesliga wollen Kunstturner neue Nachwuchstalentein die Mannschaft integrieren. Die Heimwettkämpfe finden weiter in Wiggensbach statt.

Von Tobias Giegerich

Diese Kulisse hatten sich die Turner der TG Allgäu redlich verdient. Bei ihrem letzten Heimwettkampf wurde die Mannschaft von über 500 Zuschauern gefeiert – und gleichzeitig auch vorerst aus der zweiten Bundesliga verabschiedet. Denn nach der 25:39-Niederlage gegen Ligaprimus VfL Kirchheim unter Teck war der Abstieg besiegelt.

