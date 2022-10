Markt Walder Turnerinnen zeigen in Kempten ihr Können

Starke Beteiligung bei Allgäuer Mannschaftsmeisterschaft der Kunstturnerinnen.

Neun Stunden wurde in der Kemptener Westendhalle um die Allgäuer Meistertitel im Kunstturnen gekämpft. In insgesamt zwölf Wettkampfklassen starteten die über 150 Frauen und Mädchen aus den Vereinen Kempten, Kaufbeuren, Markt Wald, Marktoberdorf, Durach, Lindenberg, Reutin und Sonthofen. Über die meisten Siege freuten sich der TV Kempten und der TV Kaufbeuren, die sich jeweils vier Titel sicherten. Zweimal war der TSV Markt Wald erfolgreich, der TSV Marktoberdorf und der TSV Durach gewannen einmal.

„Einige Vereine hatten krankheitsbedingte Ausfälle, doch insgesamt haben wir den Wettkampf sehr gut über die Bühne gebracht“, freute sich Gaufachwartin Astrid Schober (Kempten). „Wir haben tolle Leistungen gesehen, und alle hatten Spaß, wieder einmal einen Mannschaftswettkampf zu turnen, weil man hier mit seinem Team mitfiebern und sich zusammen mit den anderen freuen kann.“

Beim Nachwuchs sind große Fortschritte zu sehen

Vor allem beim Nachwuchs waren nach der langen Corona-Pause große Fortschritte zu sehen. „Es ist erfreulich, dass sich im Allgäu wieder mehr Vereine dem schwierigen Nachwuchsprogramm des Deutschen Turnerbundes stellen und Kinder für das Kunstturnen begeistern können“, sagte Schober. Die Breite zeige sich auch in der Titelvergabe. Während zuletzt der TV Kaufbeuren in diesem Bereich dominierte, gingen diesmal auch Titel nach Kempten und Markt Wald. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, freute sich Schober.

Bei den Allgäuer Mannschaftsmeisterschaften gelangen dem TSV Markt Wald zwei Siege. Foto: Markus Strodel

Starke Leistungen boten den zahlreichen Zuschauer auch die Kürturnerinnen. „Viele von ihnen sind in der Deutschen oder Bayerischen Turnliga vorn dabei. Da am Wochenende die Herbstsaison beginnt, kamen die Allgäuer Meisterschaften als Test gerade recht“, sagte Schober. Den Titel in der Meisterschaftsklasse sicherte sich der TV Kempten, der in der Regionalliga antritt. Für den zweitplatzierten TSV Marktoberdorf beginnt am Wochenende in der höchsten bayerischen Liga der Kampf um den Klassenerhalt. (sas)

Die Allgäuer Mannschaftsmeister im Überblick

AK 6 TSV Markt Wald AK 7 TV Kaufbeuren AK 8 TV Kempten LK 4, 9-16 TV Kaufbeuren LK 4 12+ TV Kempten LK 3, 9-13 TSV Marktoberdorf LK 3, 11-17 TSV Durach LK 3 16+ TV Kaufbeuren LK 2 9-16 TV Kempten LK 2 12+ TV Kaufbeuren LK 1 12+ TSV Markt Wald Kür 12+ TV Kempten