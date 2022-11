Turner der TG Allgäu verabschieden sich aus der 2. Bundesliga

Trotz Abstiegs zeigen die Turner der TG Allgäu beim Saisonfinale in Heidelbergeine überzeugende Leistung. Der Präsident blickt bereits in die Zukunft.

Die Turner der TG Allgäu haben sich auch beim letzten Wettkampf der Saison bei der KTG Heidelberg mit 19:49 geschlagen geben müssen. Die stark turnenden Gastgeber holten sich durch den Sieg am Ende Rang drei in der 2. Bundesliga Süd.

Herausragender Athlet bei der KTG war der Japaner Tomoya Kashiwagi, der allein 26 Punkte holte und damit Topscorer des Tages war. Die TGA tritt nun den Weg in die 3. Bundesliga an, wobei der Abstieg bereits vor dem letzten Wettkampf feststand.

TGA-Kapitän spricht von guter Präsentation

„Es war ein klasse Wettkampf von Heidelberg. Wir haben zwar nicht unsere beste Saisonleistung gezeigt, doch gerade unsere jungen Turner wie Kilian Krapp und Stephan Eberle haben ihre Chancen genutzt und sich gut präsentiert“, zog TGA-Kapitän Martin Hartner (Markt Wald) ein versöhnliches Fazit.

Michael Läufle Foto: TGA

Heidelberg startete fehlerfrei in den Wettkampf und holte sich gleich am Boden einen 8:0- und am Seitpferd einen 12:2-Sieg. Knapper war es an den Ringen und am Sprung, doch mit 5:3 und 8:3 behielt auch hier die KTG Heidelberg die Oberhand. Am Barren jedoch präsentierten sich die Allgäuer ganz stark und holten durch siegreiche Duelle des Markt Walders Stephan Eberle (fünf Scorepunkte) und Oskar Kirmes (vier Scorepunkte) einen 9:8-Erfolg. Am Reck setzte sich wieder Heidelberg durch und holte damit den verdienten Sieg.

Über 30 Fans reisten mit der TG Allgäu nach Heidelberg

TGA-Präsident Michael Läufle bedankte sich bei den über 30 mitgereisten Fans: „Unser Bus war trotz der weiten Anreise komplett voll, und die Stimmung in der Halle großartig. Insgesamt war es ein toller Abschied aus der 2. Bundesliga nach einer intensiven und umkämpften Saison.“

Das TGA-Team werde sich nun laut Läufle mit Blick auf das nächste Jahr in der 3. Bundesliga neu sortieren: „Wir wollen gezielt junge Turner heranführen und ihnen in der ersten Mannschaft Verantwortung geben. Wir haben die Zukunft im Blick und wollen dadurch den Erfolg von morgen ebnen.“ (läu)