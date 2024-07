Turner Stephan Eberle kennt die Stimmung in Frankreich

Stephan Eberle turnt beim TSV Markt Wald, seitdem er sechs Jahre alt war und bestreitet mit der TG Allgäu aktuell in der 3. Bundesliga Wettkämpfe. Im letzten Jahr wurde er mit der Mannschaft der Uni Augsburg Deutscher Hochschulmeister. Die Olympischen Spiele wird er mit Begeisterung am Fernseher verfolgen. „Lukas Dauser aus Unterhaching ist ein Medaillenkandidat am Barren“, ist er überzeugt.

Kathrin Elsner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Markt Wald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Olympische Spiele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis