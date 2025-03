Tussenhausen gibt eigene Musikförderung auf

Noch bis zu den Sommerferien wird das Jugendmusikwerk in Tussenhausen Bestand haben. Dann wird es aufgelöst. So entschied es der Marktgemeinderat in seiner vergangenen Sitzung. Doch die jungen Musikerinnen und Musiker werden deshalb nicht auf der Straße stehen.

Musikalische Früherziehung für Kindergartenkinder, musikalische Grundausbildung für Grundschulkinder, dazu Einzel- oder Kleingruppenunterricht für unterschiedliche Instrumente – all das war seit 2009 in Tussenhausen im örtlichen Jugendmusikwerk geboten. Doch mit Beginn der Sommerferien wird das Jugendmusikwerk in Tussenhausen eingestellt. Das beschloss der Marktgemeinderat auf seiner letzten Sitzung einstimmig.

Das Angebot der Musikschule Unterallgäu deckt sich mit dem in Tussenhausen

Daraus zu folgern, dass nun zahlreiche Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene Musiker mit ihren Instrumenten nun auf der Straße stehen, wäre jedoch falsch. Denn im gleichen Atemzug hat sich die Gemeinde der Musikschule Unterallgäu angeschlossen. Diese wurde 2019 gegründet und bietet nach eigenen Angaben „dezentralen Musikunterricht quer durch die Mitte des Landkreises an“. Kurse gibt es für das Erlernen von Holzblas-, Blechblas-, Streich-, Schlag-, Zupf- und Tasteninstrumente, dazu Gesangsunterricht und musikalische Grunderziehung. Tussenhausen ist nun die 16. Gemeinde im Unterallgäu, die an der Musikschule Unterallgäu Mitglied wird.

„Das Kind hat nun einen anderen Namen, viel ändern wird sich für die Schüler nicht“, sagt Bürgermeister Johannes Ruf. So blieben die Räumlichkeiten dieselben, möglicherweise auch die Lehrer und Ausbilder. „Unsere Musiklehrer bekommen alle das Angebot, bei der Musikschule Unterallgäu tätig zu sein“, sagt Thomas Franz, Leiter des Jugendmusikwerks Tussenhausen. Auch er wird in Zukunft in der Musikschule Unterallgäu Gitarrenunterricht anbieten. „Die Entscheidung war vorher schon abgesprochen“, sagt er zum Beschluss des Gemeinderates.

Die Suche nach geeigneten Lehrern sei immer schwieriger geworden

Als Grund nennt Franz die schwierige Suche nach Lehrern, denn an den Schülerzahlen habe es nicht gelegen. „Es war einfach immer schwerer, Musiklehrer, insbesondere für Blasinstrumente zu finden“, sagt Franz und nennt den Klarinetten-Unterricht als Beispiel. In der Musikschule Unterallgäu sei diese Möglichkeit gegeben. „Dort gibt es ein besseres Netzwerk. Das Angebot wird im Prinzip dasselbe sein, in manchen Bereichen sogar erweitert“, so Franz.

„Wir versuchen nun den neuen Weg, um wieder mehr junge Leute für unsere Blaskapellen zu begeistern und ihnen diese Ausbildung auch zu ermöglichen“, sagt Ruf. Er hoffe für die Musikvereine der Gemeinde Tussenhausen, dass dieses Angebot angenommen werde. Die Gemeinde werde sich weiter finanziell an der musikalischen Ausbildung beteiligen. Statt für das eigene Jugendmusikwerk nun eben für die Musikschule Unterallgäu. „Wir zahlen unseren Anteil für Wochenstunden, den Rest bezahlen die Eltern“, so Ruf. Dafür falle der Aufwand für die Gemeinde hinsichtlich Raumbelegungen und anderer Organisationen weg.