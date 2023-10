Tussenhausen

12:30 Uhr

Kein Leerlauf im "Spiel der Woche"

Plus Zwei schnelle Tore und ein starker Torhüter entscheiden das „Spiel der Woche“ zwischen dem SV Tussenhausen und dem SV Mattsies.

Nach nur elf Minuten lag der SV Mattsies beim SV Tussenhausen bereits mit zwei Toren in Führung. Nach dem Anschlusstreffer drängten die Gastgeber zwar vehement auf den Ausgleich, ließen dann aber zu viele Möglichkeiten liegen oder scheiterten am bestens aufgelegten Gäste-Keeper Robin Baumberger.

Das Derby zwischen Tussenhausen und Mattsies wurde den Erwartungen gerecht

Engagierte Zweikämpfe, Strafstoß, Eigentor, Hektik und lautstarke Fans: Das Derby zwischen dem SV Tussenhausen und dem SV Mattsies wurde den Erwartungen mehr als gerecht. Schließlich gab es in der Partie der beiden Nachbargemeinden von Beginn an keinerlei Leerlauf oder gar Verschnaufpausen. Das lag an den Spielern beider Teams, denn sie ließen am Willen zum Erfolg von der ersten Minute an keine Zweifel aufkommen.

