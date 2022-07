Tussenhausen

vor 35 Min.

Löwen-Legende Karsten Wettberg spricht über seine Erfolge und Interviews in Unterhosen

Trainerlegende Karsten Wettberg (links) und Fan-Autor Uli Niedermair (rechts) gaben in Tussenhausen Einblicke in die Historie des TSV 1860 München (Mitte: Mit-Organisator Tobias Wobbe).

Plus Wer käme besser infrage für die Einweihung eines Amateur-Sportgeländes, als der erfolgreichste Amateur-Trainer Deutschlands? Was Karsten Wettberg zu erzählen hatte.

Von Axel Schmidt

Karsten Wettberg ist eine lebende Legende in der Historie des TSV 1860 München. Kein Wunder, hat der mittlerweile 80-Jährige den Traditionsklub 1991 nach neun Jahren in der Bayernliga wieder zurück in die Zweite Bundesliga gebracht. Doch das war beileibe nicht sein einziger Erfolg. Fast 50 Titel hat er als Trainer geholt, allesamt im Amateurbereich. Was liegt also näher, als den erfolgreichsten Trainer des Amateurfußballs zur Einweihung seines sanierten Sportgeländes einzuladen, dachte sich der SV Tussenhausen.

