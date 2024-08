Patrick Stimpfle bleibt die Nummer 1

Das Nachtrennen und der Weltcup in Villablino (Spanien) waren Highlights in diesem Jahr für den Tussenhauser Inline-Skater Patrick Stimpfle, der auch hier als Favorit an den Start ging. Und Stimpfle hielt dem Erwartungsdruck stand, gewann die Masterkategorie bei den Europacup-Rennen und ist bei noch zwei verbleibenden Renn nicht mehr einzuholen. Er sichert sich damit erneut den Welt-Mastertitel und bleibt die Nummer 1.

Beim Finale zum NightRace gelang Patrick Stimpfle Runde um Runde der Aufstieg und er erreichte souverän das Finale. Mit Feuerfontänen starteten die Fahrer und die Menge jubelte. Das Finale gewann Patrick gegen Stefan Kohler. Gemeinsam mit zwei Nachwuchsfahrern aus seinem Team sorgte Patrick Stimpfle für eine La-Ola-Welle bei den knapp 3500 Zuschauern und danach der Tussenhauser einer der gefragtesten Autogrammschreiber.

Icon Vergrößern Atemberaubende Stimmung: Das Nachtrennen in Villablino in Spanien war ein Highlight für Patrick Stimpfle (rechts). Foto: Sammlung Stimpfle Icon Schließen Schließen Atemberaubende Stimmung: Das Nachtrennen in Villablino in Spanien war ein Highlight für Patrick Stimpfle (rechts). Foto: Sammlung Stimpfle

Beim Weltcup am Sonntag unterlief Patrick Stimpfle ein schwerer Fehler im ersten Durchgang und er musste sich am Ende mit dem 12. Platz zufriedengeben. Seine Teamfahrerin Mona Heller gewann bei den Damen und so durfte das komplette Trainerteam mit Ruth und Patrick Stimpfle sehr zufrieden sein: Mona Heller ist der Gesamtweltcup eigentlich nicht mehr zu nehmen. Das wäre ein weiterer Titel auf dem Konto des Trainerteams. (mz)