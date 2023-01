BLSV-Kreisverband zählt wieder mehr Sportler

Der BLSV-Kreisverband freut sich über einen Mitgliederzuwachs. Der hat auch mit engagierten Funktionären zu tun.

Die steigenden Mitgliederzahlen bei den Vereinen des Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) deuten darauf hin, dass die Sportwelt langsam wieder aus dem Pandemieschlaf erwacht. „Viele Vereine freuen sich nach kleinen Rückgängen in den letzten beiden Jahren nun über Mitgliederzuwachs“, stellte der BLSV-Kreisvorsitzende Benjamin Adelwarth bei der Jahresabschlusssitzung den positiven Trend fest.

Über das vergangene Jahr verteilt bot der Kreisverband viele Aus- und Fortbildungen sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendbereich an, gewährte unzählige Zuschüsse und war nicht nur für Verbandsthemen Ansprechpartner für viele Sportvereine in Memmingen und dem Unterallgäu. „Es ist schön, dabei auf die Unterstützung einer so großen tollen Mannschaft zurückgreifen zu können“, lobte und dankte Adelwarth das Miteinander im Kreisvorstand und würdigte die Arbeit eines jeden Einzelnen.

Kreisvorsitzender ehrt viele Funktionäre

Bei einer kleinen Feierstunde konnten Benjamin Adelwarth und Josy Schiebel verdiente Mitglieder für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für den BLSV-Kreisverband Memmingen/Unterallgäu auszeichnen: Harald Heintze (30 Jahre Referent für Aus- und Fortbildung), Helmut Müller (fünf Jahre Beisitzer BSJ), Karl Beck (fünf Jahre Referent Sport für Ältere), Steffi Tränkle (fünf Jahre Besitzerin BSJ und Jugendbildungsmaßnahmen), Bernd Wassermann (sieben Jahre Referent für Sportstättenbau), Annegret Degenhart (27 Jahre Schriftführerin) und Roswitha Sinner (15 Jahre Schatzmeisterin).