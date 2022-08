Energiepreise lassen Sportler schwitzen

Plus Der Unterallgäuer Uli Theophiel, stellvertretender Bezirksvorsitzender des BLSV, macht sich für staatliche Hilfen für Vereine stark. Eine Umfrage zeigt, dass viele Klubs bereit sind, nicht nur die Hand aufzuhalten.

„Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat zu starken Preissteigerungen bei Strom und Heizmaterialien geführt. Um die Mehrbelastung abfangen zu können, wünschen sich Deutschlands Amateurvereine Unterstützung durch die Politik, sehen sich beim Energiesparen jedoch auch selbst in der Verantwortung.“ Das hat jetzt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) betont. Er hat auch eine Umfrage durchgeführt: