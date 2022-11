Großes Sportprogramm unterm Hallendach

Noch rollt der Fußball, doch am Wochenende locken auch andere Sportarten zum Zusehen. Ein Überblick.

Auch abseits des grünen Rasens wird am Wochenende wieder Sport getrieben, der sich lohnt, angesehen zu werden. Hier ein kleiner Überblick, was in den Hallen der Region stattfindet.

Volleyball Hochklassiges Volleyball gibt es am Samstag (19 Uhr) in der Sporthalle der Mittelschule in Türkheim zu sehen. Dann nämlich treffen die Herren des SV Salamander Türkheim in der Regionalliga Südost auf den VC DJK Amberg. Die Mannen um Kapitän Fabian Scherer müssen auf Außenangreifer Julian Birkholz und Mittelblocker Julian Schiedel verzichten. Trotzdem treten die Türkheimer selbstbewusst an, um mit einem Sieg an die oberen Tabellenplätze anzuknüpfen. Bereits um 14.30 Uhr spielt die zweite Herrenmannschaft in der Landesliga gegen den TV Weitnau und den TSV Weißenhorn. Letzterer führt Türkheims ehemaligen Mittelblocker Jochen Niederhofer zurück an alte Wirkungsstätte. Am Sonntag steht dann der erste Heim-Jugendspieltag der U14-Junioren an. Spielbeginn ist hier um 11 Uhr in der Mittelschule in Türkheim. Als Gegner kommen die Mannschaften aus Schwabmünchen, Kleinaitingen und Weißenhorn.

Türkheims Volleyballer hoffen auf Regionalligapunkte. Foto: Andreas Lenuweit





Handball Die Handballabteilung des TSV Mindelheim richtet am Samstag ab 10 Uhr in der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs ein Mini-Turnier aus. Mit dabei sind die SG Biessenhofen-Marktoberdorf, SG Kaufbeuren-Neugablonz, TV Memmingen, VfL Buchloe und der TSV Mindelheim. Am Sonntag kämpfen die Frauen des TSV Mindelheim ab 19.30 Uhr gegen die SG Kempten/Kottern um Bezirksligapunkte.

Die Handballerinnen des TSV Mindelheim (dunkle Trikots) spielen zuhause. Foto: Michael Lindemann



Eishockey Der Topfavorit gibt sich die Ehre: Der ESV Türkheim hat am Sonntag (16.30 Uhr) im Sieben-Schwaben-Eisstadion den Tabellenersten der Bezirksligagruppe West, den EV Ravensburg, zu Gast. Zwar haben die Türkheimer Celtics die Außenseiterrolle inne, für die Ravensburger aber ist eine Reise ins Unterallgäu nicht gleichbedeutend mit einem Sieg. Vor einer Woche jedenfalls mussten sie aus Bad Wörishofen mit einer 2:3-Niederlage die Heimreise antreten.

Turnen Die besten Nachwuchsturner des Turnuntergaues Unterallgäu treffen sich am Samstag ab 8.30 Uhr in Mindelheim zu den 38. Unterallgäuer Schüler- und Jugendbestenkämpfen. Geturnt wird dabei in der Doppelturnhalle über dem Hallenbad an der Brennerstraße. Mädchen treten dabei im Gerätevierkampf (Sprung, Reck/Stufenbarren, Balken, Boden) an, Buben turnen den Gerätesechskampf (Boden, Ringe, Seitpferd, Sprung, Barren, Reck). Ab 14 Uhr sind dann die Ü18-Turner an der Reihe.

Tischtennis Der TTSC Warmisried empfängt am Samstag um 16 Uhr im Gemeindehaus die TSG Augsburg Hochzoll. Die Aufsteiger aus der Fuggerstadt sind mit 4:4 Punkten gut in der Verbandsliga angekommen. (axe)

