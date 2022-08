Unterallgäu

vor 47 Min.

Kammlach jubelt, Mindelheim leidet

Plus Bezirksliga-Absteiger TSV Mindelheim kommt in der Kreisliga nicht in die Gänge. Der TSV Kirchheim ist enttäuscht.

Am Freitag Mistwetter, am Sonntag Traumwetter – der Spieltag hatte nicht nur bei den Witterungsverhältnissen zwei Gesichter für die Teams aus dem Unterallgäu. Dem TSV Kammlach lacht in der Kreisliga weiter die Sonne, über den Mannschaften aus Mindelheim und Kirchheim brauen sich dunkle Wolken zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen