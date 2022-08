Pusht die EM wirklich den Frauenfußball im Unterallgäu?

Plus Die Fußball-Basis ist skeptisch, ob der Frauenfußball durch die Europameisterschaft nachhaltig positiv beeinflusst wird. Der DFB muss mit den Vereinen zusammenarbeiten.

Ganz knapp verfehlten die deutschen Fußballerinnen den EM-Sieg. Aber durch ihre technischen Stärken und ihre Leidenschaft im Spiel eroberten sie die Herzen vieler Fußballfans. Fast 18 Millionen Deutsche saßen beim Finale vor dem Fernseher und fieberten mit. Aber ist die Begeisterung für den Frauenfußball im Land nachhaltig? „Vielleicht wird es eine Sogwirkung geben, nachdem die Europameisterschaft medial so präsent war“, überlegt Werner Lux. Er trainierte viele Jahre lang die Jugendmannschaften der Jungs in Mindelheim, der JFG Wertachtal, Kaufbeuren und Memmingen, bei denen auch immer Mädchen mitspielten.