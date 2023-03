TTSC Warmisried erlebt einen schwarzen Tag

Der TTSC Warmisried muss mit der ersten und zweiten Mannschaft jeweils eine deutliche Niederlage hinnehmen. Ganz andere Gefühle herrschen in Bad Wörishofen.

Einen schwarzen Spieltag erlebte der TTSC Warmisried in der Tischtennis-Verbandsliga. Mit einer deutlichen Niederlage mussten Thomas Brenner und Co. die Heimreise aus München antreten.

Auch die zweite Mannschaft verliert. Doppelter Jubel herrscht dagegen in Bad Wörishofen.

SpVgg Thalkirchen III - TTSC Warmisried 8:2

Bereits in den Doppeln kamen die Warmisrieder schwer in die Partie. Christian Schindler und Florian Mayer verloren ihre Partie glatt in drei Sätzen. Thomas Brenner und Nico Holzheu konnten nur einen Satz mithalten und mussten dem Thalkirchener Duo den Vortritt lassen.

In den folgenden drei Einzelpaarungen von Holzheu, Brenner und Schindler ging es jeweils in den Entscheidungssatz – allesamt aber mit dem besseren Ausgang für die Gastgeber. Zu allem Überfluss verletzte sich Spitzenspieler Nico Holzheu und war fortan in seinem Wirken recht eingeschränkt.

Kurz keimte bei den Warmisriedern Hoffnung auf als Florian Mayer den ersten Punkt mit seinem Drei-Satz-Sieg gegen Jan Teltschik beisteuerte. Diese Hoffnung wurde jedoch schnell gedämpft. Der angeschlagene Nico Holzheu wie auch Thomas Brenner konnten dem variablen Spiel ihrer Gegner wenig entgegensetzen und verloren beide Duelle. Auch Florian Mayer musste im zweiten Match in einer engen Paarung Paul Höser den Vortritt lassen. Die Partie war früh entschieden.

Lesen Sie dazu auch

Dass der TTSC Warmisried dennoch bis zum Schluss um jeden Punkt kämpfte, zeigte im abschließenden Einzel trotz des 1:8-Rückstands Christian Schindler. Er spielte äußerst druckvoll und steuerte mit seinem 3:1-Erfolg den zweiten Punkt für Warmisried bei. „Thalkirchen war die hungrigere Mannschaft und hat den Sieg verdient. Wir konnten in den knappen Momenten zu wenig entgegensetzen“, sagte Kapitän Thomas Brenner. Bereits am Samstag erwartet die Warmisrieder in Dachau ein ähnlich schweres Spiel. (ttsc)

FSV Großaitingen - TTF Bad Wörishofen 3:7

In der Bezirksoberliga feierten die Tischtennisfreunde aus Bad Wörishofen einen klaren Auswärtssieg in Großaitingen. Garanten des Erfolgs waren Tobias Wille und Daniel Müller, die in allen Einzeln und im Doppel ungeschlagen blieben und somit mit fünf Punkten zum Gesamterfolg beitrugen. Beide Eingangsdoppel waren sehr enge Matches. Wille/Müller D. unterlagen Billing/Müller G. mit 2:3. Besser machten es Müller H./Deeg , die Papoutsis/Pohanka mit 3:2 bezwangen.

In den Einzelbegegnungen besiegte zunächst Karl Deeg seinen Gegner Papoutsis mit 3:0. Schwer tat sich Horst Müller gegen den taktisch sehr klug spielenden Pohanka und verlor nach fünf Sätzen mit 2:3. Beim Stand von 2:2 traten nun die Spieler im unteren Paarkreuz an die Platte. Die Paarung Billing gegen Müller D. begann mit einem 18:16 Erfolg für Billing, der jedoch im zweiten Satz dem Wörishofer mit 10:12 unterlag. Das Spiel kippte nun zugunsten Müllers, der aufgrund seines druckvollen Angriffsspiels die nächsten beiden Sätze klar für sich entschied. Wenig Mühe hatte Wille im Parallelspiel mit Müller G. Sein 3:1-Erfolg führte zum 4:2-Zwischenstand für die TTF Bad Wörishofen. Im Spitzenspiel trat nun Horst Müller gegen Papoutsis an die Platte und bezwang diesen souverän mit 3:1.

Obwohl sich Deeg zur Zeit in guter Form befindet, musste er, etwas überraschend, gegen Pohanka mit 2:3 eine Niederlage einstecken. Als Tobias Wille mit einem ungefährdeten 3:1-Sieg gegen Billing seinen zweiten Einzelpunkt machte, war der Gesamtsieg gesichert. Müller D. sorgte im letzten Spiel mit dem 3:0-Erfolg über Müller G. für einen guten Abschluss. Nach diesem souveränen Sieg rücken die Kneippstädter bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten, TTF Günztal, heran.

TTF Bad Wörishofen II - TTSC Warmisried II 8:2

Das Derby war eine klare Sache: Nach zwei Stunden Spielzeit stand ein deutlicher 8:2-Erfolg für die zweite Mannschaft der Bad Wörishofer auf der Anzeigetafel. Der Vorsprung vor dem einzig verbliebenen Verfolger um die Meisterschaft, dem TSV Obergünzburg, beträgt mittlerweile sieben Minuspunkte.

Beide Mannschaften konnten nicht in Bestbesetzung antreten, wobei die Tischtennisfreunde, wie in dieser Saison schon mehrfach bewiesen, über die beste Ersatzbank der Liga verfügen. In den beiden Eingangsdoppeln wurden die Punkte noch geteilt, wobei Eschenlohr/Beierl gegen Fackler/Roiser mit 2:3 Sätzen unterlagen, während sich Daniel Müller/Simon Wolf gegen Gil/Mayer mit 3:1 durchsetzen konnten.

In den Einzeln gab es dann nur in den beiden Spielen von Daniel Müller, der durch den Ausfall von Lukas Wolf am vorderen Paarkreuz antreten musste, zwei spannende Fünf-Satz-Spiele. Dabei musste er sich Marion Fackler äußerst knapp mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben, während er mit dem gleichen Ergebnis gegen Helmut Roiser gewinnen konnte.

Spitzenspieler Xaver Eschenlohr hatte hingegen wiederum kaum Probleme mit seinen Gegnern, siegte mit 3:1 gegen Fackler und 3:0 gegen Roiser und schraubte seine Einzelbilanz auf 16:2 Siege.

Das untere Paarkreuz mit Alois Beierl und Simon Wolf präsentierte sich ebenfalls in bester Verfassung und gönnte Michael Gil und Carmen Mayer keinen einzigen Satzgewinn. Obwohl die TTF Bad Wörishofen II noch fünf Punktspiele zu bestreiten haben, können sie sich mit diesem klaren Erfolg wohl den Meistertitel nur noch selbst nehmen, zumal sie es noch mit den drei Mannschaften am Tabellenende zu tun haben. (ttf)