Velo Club Mindelheim freut sich auf die dritte Unterallgäuer Radrundfahrt

Der Breitensport im Velocipedclub 1883 Mindelheim boomt. Was sich in den vergangenen zwei Jahren in Mindelheim entwickelt hat, kann sich nicht nur auf Vereinsebene sehen lassen – es ist ein kleines Erfolgsmodell für den modernen, gemeinschaftsorientierten Radsport. Dank Veranstaltungen, wie der 3. Unterallgäuer Radrundfahrt.

Mit einem wachsenden Angebot für Freizeitradler, Radwanderer und Gravel- bzw. MTB-Fans hat sich der Verein als aktiver Mitgestalter der fahrradfreundlichen Bewegung in der Region etabliert – mit einem klaren Fokus: gemeinsam Rad fahren, ohne Leistungsdruck, mit Freude an Bewegung, Natur und Miteinander.

Breitensport wird im Veloclub groß geschrieben

Die Ergebnisse lassen sich sehen: Im Bereich Radwandernfahren konnte sich der Veloclub im vergangenen Jahr sowohl den bayerischen Meistertitel in der Einzelwertung sichern als auch in der Vereinswertung (bis 20 Teilnehmer) den obersten Platz auf dem Podest erklimmen. Ein Zeichen für die außergewöhnlich aktive Vereinsgemeinschaft. Die Mitglieder nehmen regelmäßig an Wertungsfahrten teil.

Auch auf regionaler Ebene läuft es rund: Zahlreiche Wochenendtouren und offene Vereinsangebote locken immer mehr Teilnehmer an, vom Genussradler bis zum ambitionierten Hobbysportler. Als solches Event wird auch die dritte Auflage der Unterallgäuer Rundfahrt angesehen. Diese wird am kommenden Sonntag, 6. Juli, vom Veloclub Mindelheim ausgerichtet und ist eines der größten offenen Radsportevents im Allgäu.

Für die Teilnehmer gibt es mehrere Strecken zur Auswahl

Dabei steht der Tag ganz im Zeichen des gemeinschaftlichen Fahrens – ohne Wettkampfcharakter, aber mit sportlichem Anspruch. Das Angebot ist vielseitig und richtet sich an unterschiedlichste Zielgruppen: Für Rennradfahrer sind drei Strecken (80 Kilometer mit rund 600 Höhenmetern, 120 Kilometer mit rund 1000 Höhenmetern und 165 Kilometer mit rund 1500 Kilometern) vorgesehen. Für Gravel- und Mountainbike-Fans gibt es zwei Strecken (50 Kilometer, 80 Kilometer) zur Auswahl.

Diese Strecken führen auf abwechslungsreichen Naturwegen durch das Unterallgäu – ideal für alle, die die Landschaft abseits des Straßenverkehrs genießen wollen. Unterwegs stehen – je nach Streckenwahl – eine bis drei Verpflegungsstationen bereit, an denen sich die Teilnehmer mit Getränken, frischem Obst und sportgerechten Snacks stärken können. „Wir wollen eine Radsportveranstaltung für alle Radfahrer – mit dem Ziel, die Schönheiten der Voralpenlandschaft auch über die Grenzen hinaus bekannt zu machen“, sagt Franz Barbe, Organisator der Radrundfahrt und Verantwortlicher für den Breitensport im Veloclub.

Voranmeldung ist noch bis Donnerstag möglich

Die Voranmeldung zur Radrundfahrt läuft bereits seit dem 1. März und ist noch bis einschließlich Donnerstag, 3. Juli, noch unter www.vc-mindelheim.de möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt – je nach Streckenlänge – zwischen zehn und 20 Euro. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag selbst gegen einen Aufpreis von fünf Euro möglich. Das Startzeitfenster liegt zwischen 7 und 10 Uhr. Wer die lange Strecke in Angriff nimmt, sollte früh aufbrechen. Zielschluss ist um 16 Uhr. Im Zielbereich erwartet die Teilnehmer und alle Besucher eine gesellige Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und herzhaften Speisen.