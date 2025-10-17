VG-Derby in Schöneberg: ein besonderes Wiedersehen

Es war eine Woche zum Vergessen für den TSV Pfaffenhausen. Und dabei ist nicht einmal die 0:2-Niederlage im VG-Derby gegen den SV Oberrieden gemeint.

Vielmehr gehen dem Kreisklassisten die Stürmer aus. Und das ausgerechnet vor dem nächsten Nachbarschaftsduell gegen den SV Schöneberg.

Der TSV Pfaffenhausen hat eine Horror-Woche hinter sich

Als sich nämlich Pfaffenhausens Torjäger und Aufstiegsheld Fabian Zenuni vor zwei Wochen im Spiel gegen SpVgg Baisweil-Lauchdorf nach einem Zweikampf schwer am Knie verletzt hatte, reagierte Pfaffenhausens Trainer Roland Zellhuber prompt und lotste seinen Arbeitskollegen Reinhold Haar nach Pfaffenhausen. Der 39-Jährige war jahrelang der Topstürmer des TSV Kammlach und spielte auch in der Amtszeit Zellhubers in Kammlach eine wichtige Rolle.

Haar, der seine Karriere eigentlich beendet hatte, sagte dem TSV Pfaffenhausen zu, bis zur Winterpause als Stürmer auszuhelfen. „Er hat zweimal über 90 Minuten voll mittrainiert“, sagt Zellhuber. „Als er letzte Woche das erste Mal beim Training auftauchte, konnten es die meisten Spieler gar nicht recht glauben.“ Die Vorfreude war also groß, ebenso die Erwartungen an den 39-Jährigen. Doch gleich im ersten Spiel am vergangenen Sonntag gegen den SV Oberrieden verletzte sich Haar nach 25 Minuten schwer am Knie. Die Patellasehne ist gerissen, unter der Woche wurde er bereits operiert. „Es wird schwer, das wegzustecken“, sagt Zellhuber.

Zum SV Schöneberg hat Roland Zellhuber eine besondere Beziehung

Seine Mannschaft habe den Ausfall im Spiel gegen den SV Oberrieden beeindruckend weggesteckt. „Die Jungs haben alles reingeworfen und wurden trotz der Niederlage am Ende von den Zuschauern mit Applaus verabschiedet“, sagt Zellhuber. Nach dieser Leistung habe er nun „keine Angst, vor gar keinem Gegner“.

Den Gegner im „Spiel der Woche“ kennt Zellhuber nur zu gut: „Mein ganzes Fußballerleben habe ich in Schöneberg verbracht“, sagt der 41-Jährige. Mit dem SV Schöneberg wurde er 2016 Meister der Kreisklasse und stieg in die Kreisliga auf. Sein Trainer damals: Wolfgang Wöss. Ein halbes Jahr später musste Zellhuber, damals Abteilungsleiter beim SV Schöneberg, die Trennung von Trainer Wöss bekannt geben.

Wunden hinterlassen hat diese Trennung bei Wöss nicht, wie er versichert: „Wir kommen bestens miteinander aus und werden am Samstag sicher auch nach dem Spiel ein Bierchen miteinander trinken.“ Denn Wöss steht am Samstag erneut als Trainer des SV Schöneberg an der Seitenlinie. Zudem stehen die beiden auch fußballerisch in ganz engem Kontakt. Denn die Reservemannschaften des TSV Pfaffenhausen und des SV Schöneberg bilden in der B-Klasse Allgäu 2 eine Spielgemeinschaft. „Das ist schon eine besondere Konstellation“, sagt Zellhuber. „Aber auch eine schöne: Wir pflegen ein tolles Verhältnis untereinander und werden nach dem Spiel sicher zusammen feiern.“

Wolfgang Wöss wünscht dem TSV Pfaffenhausen den Klassenerhalt

Ähnlich sieht es Wolfgang Wöss, obwohl sich seine Vorfreude auf das Derby nach eigenen Angaben in Grenzen hält: „Mir tut das extrem leid, was Pfaffenhausen jetzt passiert ist“, sagt er und spielt auf die schweren Verletzungen von Zenuni und Haar an: „Ich wünsche den beiden alles Gute.“ Für ihn sei der 3:2-Sieg zuletzt gegen den SV Mattsies wichtig gewesen. „Alles, was jetzt obendrauf kommt, nehmen wir natürlich gerne mit“, sagt er mit Blick auf das Nachbarschaftsduell.

Dem TSV Pfaffenhausen traut er weiterhin eine gute Saison mit, „auch wenn sie jetzt extrem gehandicapt sind. Aber den Klassenerhalt haben sie auf jeden Fall im Kreuz – und das wünsche ich ihnen auch.“ Die Punkte dafür müssten die Pfaffenhausener ja nicht ausgerechnet in Schöneberg holen. Zumal die Wöss-Elf mit einem Heimsieg weiter an den Top-Drei der Liga dranbleiben könnte. Schon jetzt haben die Schöneberger mehr Punkte gesammelt als in der gesamten Vorrunde der vergangenen Saison.