Der SV Salamander Türkheim steht vor einem Neuanfang

Am letzten Spieltag benötigt der SVS Türkheim noch einen Punkt, um in der nächsten Saison in der Regionalliga zu spielen. Der gelingt, dafür aber tun sich andere Baustellen auf.

Ein gutes (oder cleveres) Pferd springt nur so hoch, wie es muss: Auf den letzten Drücker – nämlich am letzten Spieltag – haben sich die Volleyball-Herren des SV Salamander Türkheim den Klassenerhalt in der Regionalliga gesichert. Allerdings mischte sich in den Jubel, das Saisonziel erreicht zu haben, auch Wehmut.

Denn schon vor dem Spiel beim SV Esting war klar, dass die Mannschaft zur neuen Saison ein anderes Gesicht haben wird. Bereits vor einigen Wochen hatte Trainer Matthias Gärtner seinen Abschied in Türkheim angekündigt. Er übernimmt das Traineramt beim Drittligisten TSV Friedberg. Mit ihm gehen auch sein Sohn Felix Gärtner, Libero Theo Gallina und Außenangreifer Philipp Kessler.

Neben dem Trainer gehen auch drei Spieler

Das bedeutet, dass sich der SVS Türkheim nicht nur um einen neuen Trainer, sondern auch um neue Spieler bemühen muss, um in der neuen Saison eine schlagkräftige Mannschaft stellen zu können. Damit es wieder in der Regionalliga um Punkte gehen kann, bedurfte es im letzten Saisonspiel eines Punktgewinns beim SV Esting. Ein Satz musste also gewonnen werden.

Sichtlich nervös starteten die Mannen um Kapitän Julian Birkholz in die Partie gegen den SV Esting. Im Hinspiel konnte man den Gastgeber noch souverän mit 3:0 besiegen, allerdings vor heimischer Kulisse. Zuvor war klar, Türkheim benötigt noch einen Satz, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Dies gelang bereits im ersten Satz des Spiels. Aus einer soliden Annahme heraus setzte Zuspieler Felix Gärtner seine Angreifer immer wieder geschickt in Szene. Kapitän Julian Birkholz und die Außenangreifer Robert Frey und Philipp Kessler konnten sich dadurch immer wieder gegen den gegnerischen Block durchsetzen. Trotz vieler Eigenfehler ging der Satz mit 25:20 zugunsten der Türkheimer aus. Das bedeutete den Klassenerhalt in der Regionalliga.

Und von da an wurde das Spiel zur Nebensache. Trainer Matthias Gärtner wechselte nun und gönnte allen Ersatzspieler einen Einsatz. Im fünften Satz hatte Türkheim zwei Matchbälle, diese wurden allerdings von den Estingern abgewehrt und der Satz wurde knapp verloren. Trotz der 2:3-Niederlage war die Freude über den Klassenerhalt groß. Für die Türkheimer bedeutet das die dritte Saison in Folge in der Regionalliga.

Auch die anderen Mannschaften des SVS Türkheim konnten auf eine erfolgreiche Saison blicken.

Landesliga, Herren Bereits Anfang des Jahres wurde die zweite Mannschaft der Wertachmärkter um das Trainergespann Dominik und Patrik Pöpping vom Spielbetrieb abgemeldet. Gebeutelt vom Virus und den Corona-Regeln war es nicht möglich, einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Dank der Nichtabstiegsregel durch den Bayerischen Volleyballverband (BVV) kann die zweite Herrenmannschaft nächstes Jahr wieder in der Landesliga Süd-West antreten.

Bezirksliga, Damen Als Dritter beendeten die Türkheimer Damen ihre Bezirksligasaison. Blieben sie bis Weihnachten noch ungeschlagen, sollte es am Ende doch nicht mit dem Aufstieg in die Landesliga klappen. Die Gegner aus Grönenbach und Friedberg waren den Türkheimerinnen in Punkten Zusammenspiel und Trainingsfleiß wohl überlegen.

Nachwuchs Die Jugendarbeit von Julia Moser und Lisa Haug zahlt sich aus: Spielte der Nachwuchs vor der Coronapandemie noch auf dem Kleinfeld, wagten sich nun zehn junge Mädels an das Spielsystem Sechs gegen Sechs. Zum ersten Mal nach sehr vielen Jahren wurde eine zweite Damenmannschaft in der Kreisklasse gemeldet. Jeden Donnerstag lernen bis zu zwölf Mädchen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Grundlagen des Volleyballspiels. Trainingsfleiß zeigte sich auch hier: Verlor man am ersten Spieltag noch die Spiele, konnte man sich im Rückspiel gegen die Mannschaft aus Bad Grönenbach erfolgreich durchsetzen.

Auch die männliche Jugend um die Trainer Manfred Schregle und Philipp Holzhey wächst von Monat zu Monat. Während Türkheim die Punkterunde noch aussetzte, trat das Team dann zur schwäbischen Meisterschaft an und erzielte erste Erfolge.

Abteilungsleiter Fabian Scherer gibt sich zufrieden: „Die Saison 2021/22 war leider wieder sehr geprägt durch Corona. Im Seniorenbereich zog sich die Saison bis zuletzt Mitte Mai. Auch die ständigen Spielverlegungen und Trainingsausfälle gestalteten die Saison schwierig. Trotzdem war die Saison durchaus positiv. Die Abteilung Volleyball steht organisatorisch und mannschaftstechnisch ordentlich da. Trotzdem hoffe ich auf eine ruhigere Saison 2022/23 ohne größere Einschränkungen.“ (svs)