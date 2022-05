Der SV Salamander Türkheim vor der "Esting-Woche"

Der SVS Türkheim hat durch den Sieg in Schwabing Rückenwind für den Endspurt. Nun sollen zwei Spiele binnen drei Tagen gegen Esting möglichst gewonnen werden.

Die Volleyballer des SV Salamander Türkheim haben sich im Rückspiel gegen die FTM Schwabing für die Hinspielniederlage in der Regionalliga revanchiert. Mit 3:1 behielten die Türkheimer die Oberhand und gehen somit optimistisch in das Nachholspiel am Dienstag gegen den SV Esting.

Konzentriert ging Türkheim das Spiel in Schwabing an, um gegen den Abstieg wichtige Punkte zu sammeln. Routinier Robert Frey glänzte das gesamte Spiel über mit einer konstant guten Annahme und punktete mit seinen Angriffen. Johannes Ackermann besetzte die Libero-Position und konnte wichtige Bälle in der Abwehr rausholen.

Gegen Schwabing holen die Türkheimer einen wichtigen Sieg

Nach einer kurzen Einfindungsphase gewann Türkheim den ersten Satz mit 25:23. Im zweiten Satz konnten sie zu Beginn einen Vorsprung von fünf Punkten herausspielen. Durch zu viele Eigenfehler, hatte Schwabing die Möglichkeit, wieder heranzukommen und gewann 25:27 zum Satzausgleich. Im dritten Satz war früh klar, wer die bessere Mannschaft war. Türkheim konnte sich früh absetzen und dabei eine konzentrierte Leistung abliefern. Die Moral der Gegner war dadurch schnell gebrochen und der Satz ging 25:10 zu Ende.

Im letzten Satz gaben beide Teams noch einmal Vollgas und boten den Zuschauern eine spannende Endphase. Mit druckvollen Aufschlägen konnte der SVS Türkheim punkten und selber zwei Satzbälle abwehren. Schlussendlich beendete Türkheim den Satz mit 27:25 und gewann damit das Spiel und drei wichtige Punkte.

Am Dienstag und Donnerstag heißt der Gegner Esting

Die Spieler nehmen nun das gute Gefühl mit für die letzten Spiele der Saison. Bereits am Dienstagabend steht das Nachholspiel gegen den SV Esting an. Um 20 Uhr gastieren die Oberbayern in der Türkheimer Mittelschulhalle. Bereits am Donnerstag, 5. Mai, kommt es dann in Esting zum Rückspiel. (svs)

Lesen Sie dazu auch