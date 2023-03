Der SVS Türkheim hat den Klassenerhalt selbst in der Hand

Die Volleyballer des SVS Türkheim holen zwei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. Zwei Routiniers machen in Amberg den Sack zu.

Die Volleyballer des SVS Türkheim konnten in der Regionalliga Südost einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gegen die DJK Amberg erringen. In einem engen Spiel, in dem beide Mannschaften auf Augenhöhe agierten, setzte sich letztendlich die Mannschaft durch, die konzentrierter und stabiler spielte.

Türkheim gewann 3:2 (25:19, 20:25, 25:21, 20:25, 15:8) gegen den VC DJK Amberg und nahm zwei Punkte mit auf die Heimreise.

Türkheim startet mit einer konstanten Leistung

Obwohl die Voraussetzungen in der vorangegangenen Trainingswoche nicht optimal waren, da einige Spieler verletzungs- oder krankheitsbedingt pausieren mussten, zeigten die Türkheimer gleich im ersten Satz eine konstante Leistung. Auf der Basis einer soliden Annahme, in der vor allem David Pfeiffer zeigte, dass er bereits mit seinen jungen Jahren Drucksituationen standhalten kann, bediente Zuspieler Johannes Ackermann seine Angreifer geschickt, sodass diese ein ums andere Mal punkten konnten. Türkheim kämpfte in der Abwehr um jeden Punkt und zwang den Gegner zu Fehlern, was letztlich zum 25:19-Satzgewinn führte.

Im zweiten Durchgang zeigte sich eine alte Schwäche der Türkheimer: Zu viele Aufschlagfehler ließen die Amberger davonziehen. Somit kam es zum Satzausgleich und Türkheim musste sich erneut auf die Stärken konzentrieren, die im ersten Satz zu erkennen waren.

Libero Michael Höbel ist wieder fit

Eingestimmt von Spielertrainer Robert Frey setzte die Mannschaft die Vorgaben um und handelte nun wieder deutlich selbstbewusster. Sichere Annahmen des aus der Verletzungspause zurückgekehrten Liberos Michael Höbel ermöglichten ein schnelles Spiel über die Mitte, bei dem Tobias Meine und Sebastian Schorer mit druckvollen Schnellangriffen immer wieder den Ball auf den Boden des gegnerischen Feldes schlagen konnten. Logische Folge: Türkheim gewann Satz drei mit 25:21 und hatte nun die Chance, mit einem Sieg im vierten Satz drei Punkte zu ergattern.

Allerdings wurde daraus nichts: Die DJK Amberg gewann den vierten Durchgang mit 25:20, sodass der fünfte Satz über zwei Punkte entscheiden sollte. Im Tiebreak erwischten die Türkheimer einen Blitzstart, konnten sich früh absetzen und wechselten mit einem komfortablen Vorsprung von fünf Punkten (8:3) die Seiten. Zwar bäumten sich die Oberpfälzer noch einmal auf, jedoch zeigten gerade in dieser Phase Julian Birkholz und Fabian Scherer ihre Klasse im Angriff und sorgten dafür, dass der Satz (15:8) und der Sieg verdient an Türkheim gingen. Mit diesen zwei Punkten haben die Türkheimer einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. (svs)