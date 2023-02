Der SVS Türkheim macht sich das Leben schwer

Bei der 2:3-Niederlage in Schwabing feiert ein 15-Jähriger sein Debüt im Türkheim-Dress.

Wieder endete eine Partie des SVS Türkheim in der Volleyball-Regionalliga mit 3:2 – diesmal allerdings mit einer unglücklichen Niederlage für die Türkheimer. Gegen die FTM Schwabing gab es nach fünf Sätzen nur einen Punkt.

Die Türkheimer starteten mit den beiden Mittelblockern Tobias Meine und Sebastian Schorer, auf der Diagonalposition war Kapitän Fabian Scherer im Einsatz. Die Rolle der Außenangreifer übernahmen Julian Birkholz und Spielertrainer Robert Frey. Neben Libero Michael Höbel stand außerdem noch Zuspieler Johannes Ackermann von Beginn an auf dem Feld.

Türkheim gewinnt den ersten Satz

Die Wertachmärkter traten von Beginn an konzentriert und selbstbewusst auf und zwangen die Schwabinger durch gute Aufschläge immer wieder in Situationen, die entweder zu einem zu einem direkten Fehler oder zu schwachen Angriffen führten. Der Lohn: Der Erste Satz ging mit 25:18 an Türkheim.

Im zweiten Satz verletzte sich beim Spielstand von 7:11 Libero Michael Höbel – und der 15-jährige Henry Mestel übernahm zum ersten Mal in dieser Saison dessen Rolle. Der Satz ging dann mit 20:25 an Schwabing. Im dritten Satz klappte dann bei den Türkheimern so gut wie gar nichts mehr. Schwache Aufschläge und unnötige Angriffsfehler sorgten zum nächsten Satzverlust (14:25).

Türkheims Spielertrainer Frey stellt um - mit Erfolg

Nun reagierte Spielertrainer Robert Frey: Im vierten Durchgang wechselte er Daniel Schneider auf der Position im Außenangriff ein und übernahm selbst die Rolle des Zuspielers. Diese Umstellung zeigte Wirkung, Türkheim kam wieder in die Spur und gewann mit 25:23. Im fünften Satz ging es ähnlich weiter, keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen. Starke Blockarbeit der Hausherren besiegelte dann aber die Türkheimer Niederlage (13:15).

„Wir haben uns das Leben nach dem ersten Satz durch die vielen Aufschlagfehler beziehungsweise sehr einfachen Aufschläge selbst sehr schwer gemacht“, analysierte Spielertrainer Robert Frey nach der Partie. „Außerdem müssen wir schauen, dass wir im Angriff bei einem starken Block in manchen Situationen cleverer agieren. Dann ist in solch einem Spiel durchaus auch ein Sieg möglich.“

Tabellarisch hat sich durch die Niederlage für die Türkheimer nichts geändert: Mit 20 Punkten belegen sie den achten Rang. Am kommenden Samstag (19 Uhr) ist dann der Tabellenvorletzte aus Dinkelsbühl in der Türkheimer Mittelschule zu Gast. (svs)