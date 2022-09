Volleyball

19:03 Uhr

Der SVS Türkheim setzt vor dem Saisonauftakt auf Erfahrung

Plus Die Volleyballer des SV Salamander Türkheim starten am Samstag in die neue Regionalligasaison. Das Ziel ist der Klassenerhalt – trotz eines schmalen Kaders.

Von Axel Schmidt

Auf ein Neues: Die Volleyballer der ersten Männermannschaft des SV Salamander Türkheim starten am Samstag in die Regionalligasaison. Nach dem Weggang von Trainer Matthias Gärtner haben sich Mannschaft und Saisonziel etwas geändert.

