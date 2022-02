Die nächste Bauchlandung für den SVS Türkheim

Plus Gegen Dachau hat der SVS Türkheim kaum eine Chance. Im dritten Satz sorgt der Schiedsrichter für eine längere Auszeit.

Das Heimspiel der Volleyballer des SVS Türkheim gegen den neuen Tabellenführer der Regionalliga, den ASV Dachau II, geht wohl nicht als besonderes Highlight in die Annalen der Volleyballabteilung ein. Obwohl man sich so viel vorgenommen hatte und den Dachauern gehörig Paroli bieten wollte, endete das Spiel mit einer deutlichen Niederlage.