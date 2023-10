Die Volleyballer des SVS Türkheim feiern den ersten Saisonsieg

Obwohl die Volleyballer des SVS Türkheim in Schwabing ersatzgeschwächt antreten müssen, reicht es zum ersten Sieg. Zuvor muss Trainer Robert Frey bei der Aufstellung improvisieren.

Im zweiten Saisonspiel haben die Volleyballer des SV Salamander Türkheim den ersten Sieg gefeiert. Nach der Niederlage zum Start in die Regionalligasaison holten sich die Türkheimer in Schwabing die ersten Punkte beim 3:2-Sieg. Die Türkheimer Frauen starteten mit einer Niederlage in die Landesligasaison.

Regionalliga, Herren Ohne die Liberos Michael Höbel und Henry Mestel musste der SVS Türkheim bei der FTM Schwabing antreten. David Pfeiffer übernahm die Rolle des Liberos, während auf den Außenpositionen Julian Birkholz und David Scherer starteten. Diagonalangreifer Fabian Scherer führte das Team an, unterstützt von den Mittelblockern Tobias Meine und Sebastian Schorer sowie Zuspieler Johannes Ackermann .

Das Spiel begann mit einem Rückschlag für Türkheim im ersten Satz aufgrund von zu vielen Eigenfehlern, was zu einem Satzgewinn für Schwabing mit 25:20 führte. Doch das Team ließ sich nicht entmutigen. Im zweiten Satz zeigten starke Angriffe von Fabian Scherer und solide Blocks der Mittelblocker eine beeindruckende Leistung, die knapp mit 28:30 gewonnen wurde. Der dritte Satz verlief ähnlich stark. Mit präzisen Angriffen und einer soliden Verteidigung gewann Türkheim mit 25:21. Im vierten Satz schlichen sich jedoch wieder unnötige Eigenfehler ein, insbesondere im Aufschlagspiel, was Schwabing den Satzgewinn mit 25:23 ermöglichte.

Der entscheidende fünfte Satz war geprägt von enormem Einsatz und herausragender Abwehrarbeit der Türkheimer. Das zahlte sich aus und führte zu einem überzeugenden Satzsieg mit 15:11 – und damit den ersten beiden Punkten in dieser Saison.

Landesliga , Damen Als Aufsteiger gastierten die SVS-Frauen beim SV Mauerstetten , der seinerseits aus der Bayernliga abgestiegen war. Die Favoritenrolle war also klar verteilt. Doch die Partie war lange Zeit offen. Der erste Satz verlief äußerst knapp und Elena Balkow setzte ihre Angreiferinnen durch ihr präzises Zuspiel gut in Szene. Am Ende behielt Mauerstetten jedoch die Oberhand und entschied den Satz mit 25:22 für sich.

Im zweiten Satz lieferten sich die Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das diesmal an die Türkheimerinnen ging (26:24). Hierbei zeigten Diagonalangreiferin Antonia Scherer und Außenangreiferin Julia Moser herausragende Angriffe, unterstützt von einer starken Blockarbeit von Lisa Haug und Elena Seitz sowie einer überragenden Abwehrleistung von Marlene Kolodziej und Jeanette Trautwein.

Vielversprechend starteten die von Trainer Udo Späth gut eingestellten Türkheimerinnen in den dritten Satz. Doch obwohl die Türkheimerinnen zwischenzeitlich einen Vorsprung erzielten, gelang es dem SV Mauerstetten, den Satz für sich zu entscheiden (25:23). In Satz vier war dann der Wurm drin im Türkheimer Spiel. Zahlreiche Eigenfehler führten zu einem deutlichen Rückstand (1:11). Trainer Späth versuchte, frischen Wind ins Team zu bringen, indem er Nadja Schmitz und Sabine Schäfer einwechselte. Den Satz mussten die SVS-Damen jedoch an die stark aufschlagende, Gastgeberinnen mit 12:25 abgeben. Damit war die 1:3-Niederlage perfekt. (svs)