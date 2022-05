Für den SVS Türkheim reicht es noch nicht

Nur ein Punkt aus zwei Spielen ist für die Volleyballer des SVS Türkheim noch zu wenig für den Klassenerhalt. Jetzt wartet Ersting.

Nach den wichtigen drei Punkten gegen den SV Esting vergangene Woche wollten die Türkheimer Volleyballer in den beiden Spielen am Wochenende den Klassenerhalt in der Regionalliga perfekt machen. Allerdings klappte das nicht so ganz.

Beim VC Amberg konnte der SVS Türkheim nur einen Punkt holen. Nach einem guten ersten Satz, den die Türkheimer mit 21:25 für sich entschieden, wurde der darauffolgende Satz mit 25:22 verloren. Im dritten Satz hatten die Türkheimer Schwierigkeiten in der Ballannahme, weshalb dieser Satz verloren wurde. Im vierten Satz wurde es dann noch einmal spannend, aber die Türkheimer zeigten starke Nerven und glichen mit dem 25:22-Satzsieg zum 2:2 aus.

Damit war schon einmal ein Punkt auf der Habenseite. Drei wurden es letztlich nicht, weil die Türkheimer denkbar schlecht in den Tiebreak starteten: Der 2:8-Rückstand war letztlich nicht mehr aufzuholen, am Ende verlor Türkheim mit 12:15 und damit die Partie mit 2:3 Sätzen.

Gegen Regenstauf sollte eigentlich der eine fehlende Punkt her

So sollte es also am Sonntag mit dem Klassenerhalt klappen. Das zweite Auswärtsspiel des Wochenendes führte die Türkheimer nach Regenstauf, wo gegen den gastgebenden TB/ASV Regenstauf ein Punkt für das Ziel gereicht hätte.

Allerdings musste der SVS Türkheim dann eine bittere 0:3-Niederlage einstecken und fuhr mit leeren Händen zurück.

Die Türkheimer erwischten einen schlechten Start ins Spiel und verloren die ersten beiden Sätze deutlich mit 18:25 und 17:25. Das Team konnte sich im Angriff nicht wirklich durchsetzen, weder über die Mitte noch über die Außen. Außerdem bereiteten die Angriffe der Regenstaufer große Probleme. Erst im dritten Satz hielt Türkheim dann lange mit, doch beim Stand von 20:20 setzte sich die Heimmannschaft ab und gewann mit 25:21.

Die Chance zum Klassenerhalt hat der SVS Türkheim jetzt im letzten Spiel in der eigenen Hand und kann mit einem Sieg gegen Esting den Abstieg vermeiden. Diese Partie wurde auf den 19. Mai verlegt. (svs)