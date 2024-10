Riesen Wiesn-Stimmung zum Saisonauftakt der Türkheimer Volleyballer

Passend zum letzten Wiesn-Wochenende wollten auch die Volleyballer des SV Salamander Türkheim in eigener Halle zünftig feiern. Zuschauer, die in Tracht erschienen, erhielten ein Freigetränk. Entsprechend gut war die Stimmung auf der Tribüne. Davon ließen sich die Spielerinnen und Spieler anstecken.

Regionalliga, Männer Vor rund 160 begeisterten Zuschauern stand am Samstagabend das erste Saisonspiel der 1. Herrenmannschaft in der Regionalliga ab. Die Türkheimer empfingen den Aufsteiger TSV Mühldorf II und setzten sich in einem spannenden Match mit 3:1 Sätzen durch. Zu Beginn der Partie zeigte sich allerdings die Nervosität auf Türkheimer Seite: Eigenfehler und Unsicherheiten führten dazu, dass der erste Satz mit 20:25 verloren ging.

Im zweiten Satz gelang es dem Team von Trainer Robert Frey jedoch, die Kontrolle zu übernehmen. Mit einer starken Blockarbeit und druckvollen Angriffen wurde der Satz knapp mit 25:22 gewonnen. Der dritte Satz verlief dann nahezu perfekt für die Gastgeber: Mit einem klaren 25:11 dominierten die Türkheimer das junge Team aus Mühldorf. Der vierte Satz entwickelte sich zu einem nervenaufreibenden Krimi. Mühldorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch nach vier vergebenen Matchbällen konnte Kapitän Fabian Scherer schließlich den entscheidenden Punkt zum 29:27 setzen und somit den ersten Saisonsieg für Türkheim sichern.

Am Sonntag folgte das zweite Spiel des Wochenendes: Eine lange Auswärtsfahrt führte die Mannschaft ins fast 400 Kilometer entfernte Mömlingen. Bereits zu Beginn des Spiels war den Türkheimern die Erschöpfung anzumerken, was sich in einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen den TV Mömlingen (15:25, 22:25, 17:25) widerspiegelte. Besonders Ex-Bundesligaspieler David Sossenheimer auf Mömlinger Seite stellte die Türkheimer vor große Herausforderungen. Zuspieler Johannes Ackermann zeigte sich nach der Partie dennoch gelassen: „Gegen diese Mannschaft müssen wir nicht gewinnen. Wenn Mömlingen mit diesem Kader weiterspielt, steigen die mit Sicherheit auf.“

Türkheims zweite Männermannschaft feiert zwei Auftaktsiege

Bezirksliga, Männer Auch die 2. Herrenmannschaft des SVS Türkheim startete am Samstag in ihre neue Saison. Ihr erster Spieltag in der Bezirksliga führte sie nach Mauerstetten, wo das Team von Trainer Dominik Pöpping eigentlich auf den Gastgeber treffen sollte. Aufgrund von Krankheits- und Verletzungsausfällen konnte Mauerstetten jedoch keine Mannschaft stellen, wodurch das Spiel kampflos mit 3:0 für Türkheim gewertet wurde.

Im zweiten Spiel des Tages ging es für die Türkheimer gegen den Nachwuchs aus Donauwörth. Die ersten beiden Sätze verliefen souverän und endeten mit 25:22 und 25:19 zugunsten der Wertachtaler. Der dritte Satz sollte die perfekte 6:0-Bilanz abrunden, doch das Team verlor im letzten Drittel die Kontrolle und musste den Satz schließlich mit 22:25 an Donauwörth abgeben. Im vierten Satz konnte Türkheim dann jedoch den Sack zu machen und sich den 3:1-Sieg sowie wertvolle sechs Punkte sichern.

Türkheimer Frauen bezwingen Bayernliga-Absteiger

Landesliga, Frauen Die Türkheimer Frauenmannschaft startet ebenfalls erfolgreich in die neue Landesligasaison. Im ersten Heimspieltag gelang zunächst gegen den Eichenauer SV, dem Absteiger aus der Bayernliga, ein Auftaktsieg. Türkheim zeigte gleich zu Beginn, dass es aus den Erfahrungen der vergangenen Saison gelernt hatte. Mit druckvollen Aufschlägen und einem unermüdlichen Kampfgeist setzten sie die Gegnerinnen unter Druck. Das Ergebnis war ein klarer 3:1-Sieg (25:17, 25:20, 23:25, 25:20).

Icon Vergrößern Die Frauenmannschaft des SVS Türkheim ist in der Landesliga erfolgreich gestartet. Foto: Andreas Lenuweit (Archiv) Icon Schließen Schließen Die Frauenmannschaft des SVS Türkheim ist in der Landesliga erfolgreich gestartet. Foto: Andreas Lenuweit (Archiv)

Im zweiten Spiel wartete mit dem FC Langweid ein weiterer starker Gegner auf die SVS-Damen. Auch hier startete das Team gut in die Partie. Es entwickelte sich ein spannendes Duell, in dem die Türkheimerinnen mit ihrem variablen Spiel immer wieder Akzente setzen konnten. Nach einem ausgeglichenen ersten Satz (25:22) und einem knappen Rückschlag im zweiten Satz (22:25), gelang es dem SVS, im dritten Satz deutlich zu dominieren (25:15). Doch im vierten Satz schien die Puste auszugehen – der FC Langweid witterte seine Chance und gewann den Satz mit 25:16.

Im entscheidenden fünften Satz kämpften die Türkheimerinnen bis zum Schluss, konnten jedoch die Überlegenheit des FC Langweid nicht mehr brechen und mussten sich letztlich mit 10:15 geschlagen geben. So starten die SVS-Frauen mit vier Punkten in die neue Spielzeit. (svs)