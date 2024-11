SVS Türkheim feiert souveränen Heimsieg gegen den VC Amberg

Die Volleyball-Herren des SV Salamander Türkheim haben sich in der Regionalliga Südost wichtige drei Punkte geholt. Im Heimspiel gegen den VC DJK Amberg genügte den Türkheimern eine eher durchschnittliche Leistung, da von den Oberpfälzern zu wenig Gegenwehr kam.

Im ersten Satz erwischte der SVS Türkheim einen guten Start und erspielte sich frühzeitig einen Vorsprung von einigen Punkten. Wirkungsvolle Aufschläge, die in den letzten Spielen eine deutliche Schwachstelle waren, hielten Amberg auf Distanz und zwangen den Gegner beim Spielstand von 17:12 bereits zur zweiten Auszeit. Dies zeigte zunächst keine Wirkung, denn Türkheim punktete weiter bis zum Spielstand von 22:15. Aufgrund des fehlenden Drucks des Gegners war sich das Team von Trainer Robert Frey des Satzgewinns dann wohl schon zu sicher, prompt konnte erst der vierte Satzball zum 25:20 genutzt werden.

Türkheim schenkt den zweiten Satz förmlich her

Dass Türkheim zum Ende des ersten Satzes einige Gänge zurückgeschaltet hatte, rächte sich dann im zweiten Durchgang. Konzentrationsverlust und fehlende Absprachen führten zu überflüssigen Fehlern im Aufschlag und der Abwehr, weshalb sich Amberg zur Mitte des Satzes etwas absetzen konnte und beim Spielstand von 22:24 die Chance hatte, den Satz zu beenden. Türkheim bäumte sich noch einmal auf und kam zum 24:24-Ausgleich. Sinnbildlich für den zweiten Satz waren dann aber die beiden letzten Punkte: Mit einem direkten Aufschlagfehler und einer verpatzten Annahme schenkte Türkheim den Gästen praktisch den zweiten Satz.

Icon Vergrößern Am Ende bejubelten die Türkheimer Volleyballer einen 3:1-Heimsieg. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Am Ende bejubelten die Türkheimer Volleyballer einen 3:1-Heimsieg. Foto: Andreas Lenuweit

Vor dem dritten Satz fand Türkheims Trainer Robert Frey deutliche Worte für sein Team und ermahnte seine Spieler dazu, das Heft wieder selbst in die Hand zu nehmen, was auch funktionierte. Beim Spielstand von 18:10 war Amberg bereits so weit abgeschlagen, dass der Satzgewinn für Türkheim nur noch Formsache war. Mit 25:18 ging der dritte Satz an den SVS. Im letzten Satz zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. Türkheim erarbeitete sich einen deutlichen Vorsprung und wähnte sich beim Spielstand von 24:15 schon als sicheren Sieger. Doch wieder schlich sich der Fehlerteufel ins Spiel der Unterallgäuer ein, weshalb der Sack nicht zugemacht werden konnte. Erst der fünfte Satzball führte zum Erfolg und zu den nächsten drei Punkten auf dem Konto des SVS.

Nächstes Heimspiel gegen den Aufsteiger

Am kommenden Samstag erwartet die Türkheimer bereits das nächste Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Memmelsdorf, der sich aktuell auf dem achten Tabellenplatz befindet. Der Gastgeber will hier seiner Favoritenrolle gerecht werden und erneut punkten, um den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze zu halten. (svs)