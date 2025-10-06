Der SVS Türkheim gewinnt in einem wahren Volleyball-Krimi

In einem wahren Volleyball-Krimi hat der SVS Türkheim in der Regionalliga einen hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg (25:23, 19:25, 25:23, 21:25, 17:15) beim VC DJK Amberg gefeiert. Trotz zahlreicher Herausforderungen – darunter der Ausfall von Cheftrainer Robert Frey und Libero Michael Höbel – zeigte das Team aus dem Unterallgäu große Moral und sicherte sich zwei wichtige Punkte in der Regionalliga.

Bereits im Vorfeld war klar: Die Partie würde für den SVS eine große Bewährungsprobe werden. Für den fehlenden Trainer Robert Frey übernahm Betreuer Daniel Lutzenberger die Rolle des Ersatzcoaches. Zudem fehlte Stamm-Libero Michael Höbel aus privaten Gründen. Für ihn rückte der neue Mann auf der Liberoposition, Patrik Pöpping, ins Team – und lieferte ein solides Spiel.

Gleich im ersten Satz geht es hin und her

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch mit ständigen Führungswechseln. Den ersten Satz sicherten sich die Türkheimer mit 25:23 – dank konzentrierter Annahme und starker Angriffsaktionen über die Mitte. Doch Amberg antwortete prompt mit wuchtigen Blocks und nutzte Schwächen in der Türkheimer Block- und Abwehrarbeit konsequent aus – 19:25 aus Sicht der Gäste.

Im dritten Durchgang fanden die Türkheimer wieder besser in die Partie. Mittelblocker Sebastian Schorer sorgte mit mehreren durchschlagskräftigen Angriffen für wichtige Punkte. Auch der Außenangriff über David Pfeiffer und David Scherer konnte sich mehrfach durchsetzen. Der Lohn: Ein 25:23 zur 2:1-Satzführung.

Amberg zwingt Türkheim in den Entscheidungssatz

Doch Amberg gab sich nicht geschlagen. Mit erneut starker Blockarbeit und cleveren Angriffen zogen die Gastgeber im vierten Satz davon. Kapitän und Diagonalangreifer Fabian Scherer konnte im Rückraum nur selten Akzente setzen. Das 21:25 bedeutete den erneuten Satzausgleich.

Der fünfte Satz war nichts für schwache Nerven. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem jeder Punkt hart umkämpft war. Beim Stand von 15:15 hatte der SVS Türkheim schließlich die besseren Nerven – ein Blockpunkt und ein platzierter Aufschlag von Michael Ebel brachten die Entscheidung: 17:15 und der umjubelte 3:2-Sieg für Türkheim.

Bei Türkheim gibt Filip Hiemer sein Regionalliga-Debüt

Erfreulich aus Türkheimer Sicht war auch das Regionalliga-Debüt von Neuzugang Filip Hiemer, der am Mittelblock gleich wichtige Akzente setzen konnte. Paul Schilling kam im Spielverlauf für Michael Ebel zum Einsatz und brachte frische Impulse ins Team. Trotz Problemen in der Block- und Abwehrarbeit sowie Schwierigkeiten im Rückraumangriff präsentierte sich die Annahme in den gewonnenen Sätzen stabil – ein Schlüssel zum Erfolg in einem Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war.

„Das war ein echter Kraftakt. Trotz der Ausfälle hat die Mannschaft Moral gezeigt und sich den Sieg verdient“, sagte Ersatztrainer Daniel Lutzenberger nach dem Spiel. Mit dem Erfolg im Gepäck geht der SVS nun gestärkt in die kommenden Aufgaben – und hat bewiesen, dass er auch in schwierigen Situationen bestehen kann.

Herren III: Optimaler Saisonstart in der Kreisliga

Mit einem beeindruckenden Auftakt hat die neu gegründete dritte Herren-Mannschaft des SVS Türkheim ihren ersten Spieltag in der Kreisliga bestritten – und gleich sechs Punkte gesammelt.

Icon vergrößern Auch die dritte Mannschaft des SVS Türkheim startete erfolgreich in die neue Saison. Foto: Tobias Heutle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die dritte Mannschaft des SVS Türkheim startete erfolgreich in die neue Saison. Foto: Tobias Heutle

Im ersten Spiel gegen Kempten zeigte Türkheim III von Beginn an eine starke Leistung. Zwar musste die Mannschaft den dritten Satz abgeben, doch davon ließ sie nicht beirren und sicherte sich mit einem souveränen vierten Satz den verdienten 3:1-Sieg.

Noch dominanter präsentierte sich das Team im zweiten Spiel gegen den TSV Pfuhl. Von Anfang an setzten die Türkheimer den Gegner unter Druck und ließen ihm keine Chance, ins Spiel zu finden. Mit einem klaren 3:0-Erfolg unterstrichen die Türkheimer ihre Ambitionen für die Saison und belohnten sich mit weiteren drei Punkten.

Mit insgesamt sechs Punkten aus zwei Spielen ist der Saisonstart mehr als gelungen. Die Mannschaft hat nicht nur spielerisch überzeugt, sondern auch gezeigt, dass sie als Einheit funktioniert. Die nächsten Spiele dürfen mit Spannung erwartet werden.

U20: Auch der Türkheimer Nachwuchs ist erfolgreich

Die U20-Volleyballer des SV Salamander Türkheim legten am Sonntag nach und sorgten für weitere Jubelstimmung in der Halle. Beim ersten Spieltag der neuen Saison trafen die jungen Talente auf die Teams aus Neusäß, Weißenhorn und Schwabmünchen – und zeigten dabei starke Leistungen.

Icon vergrößern Die U20 des SVS Türkheim holte am ersten Spieltag zwei Siege. Foto: Tobias Heutle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die U20 des SVS Türkheim holte am ersten Spieltag zwei Siege. Foto: Tobias Heutle

Gegen den VC Neusäß gelang ein souveräner 2:0-Sieg, bei dem besonders die Aufholjagd im zweiten Satz für Begeisterung sorgte. Auch im zweiten Spiel gegen den TSV Weißenhorn bewiesen die Türkheimer Nervenstärke: Nach einem spannenden Schlagabtausch sicherten sie sich den Sieg im Tiebreak mit 2:1.

Lediglich gegen die Satellites Schwabmünchen mussten sich die U20-Jungs knapp mit 1:2 geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte sich Trainer Dominik Pöpping sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Die Jungs haben heute mit viel Einsatz und Teamgeist gespielt. Zwei Siege zum Auftakt sind ein starkes Zeichen.“

Mit vier Punkten aus drei Spielen ist der Saisonstart der U20 gelungen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch auf einem guten Weg ist. Die nächsten Spieltage dürfen mit Spannung erwartet werden. (svs)