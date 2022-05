SVS Türkheim hat den Klassenerhalt vor Augen

Mit dem Rücken zur Wand besiegen die Türkheimer Volleyballer den SV Esting mit 3:0. Schon am Donnerstag stehen sich die beiden Teams erneut gegenüber.

Mit einem glatten 3:0-Sieg über Esting hat die Herrenmannschaft des SVS Türkheim die Abstiegsränge in der Regionalliga verlassen und kann nun einigermaßen beruhigt die noch ausstehenden drei Nachholspiele angehen.

Die Mannschaft von Trainer Matthias Gärtner war sich der Bedeutung des letzten Heimspiels gegen den unmittelbaren Konkurrenten aus Esting voll bewusst. Mit einem Sieg konnten die Estinger in der Tabelle überholt werden, bei einer Niederlage würde das Abstiegsgespenst näher rücken.

Zu Beginn muss Türkheim einem Rückstand hinterherlaufen

Dieser Druck beflügelte die Türkheimer zunächst nicht. Viele Eigenfehler im Angriff führten im ersten Satz schnell zu einem 4:9-Rückstand, sodass Gärtner sehr früh eine Auszeit nehmen musste. Von da an lief aber das Spiel der Gastgeber besser. Durch gute Aufschläge von Daniel Schneider und Julian Birkholz wurde der Gegner stark unter Druck gesetzt. Bald war die Aufholjagd von Erfolg gekrönt. Beim Stand von 15:15 ging Türkheim das erste Mal in Führung – und gewann den ersten Satz letztlich mit 25:23.

Die Gastgeber kamen nun immer besser ins Spiel. Oldie Robert Frey spielte seine ganze Erfahrung aus. Im Wechsel von harten Angriffsschlägen und gekonnten Lobs holte er Punkt auf Punkt. In der Angriffsquote stand ihm sein junger Mitspieler Philip Kessler, der immer wieder über die Außenposition spektakulär punktete, in nichts nach. So führte Türkheim im zweiten Satz 23:20, allerdings kam Esting noch einmal heran. Trotzdem bewies Türkheim Nervenstärke und beendete den Satz mit 25:23.

Das Türkheimer Manko bleibt der Block

Im dritten Satz hatte Esting dem Willen der Türkheimer nichts mehr entgegenzusetzen. Ein Manko aufseiten der Gastgeber war zwar weiterhin eine geringe Erfolgsquote im Block, aber aus einer sicheren Annahme, wobei der etatmäßige Zuspieler Johannes Ackermann als Libero herausragte, setzte Zuspieler Felix Gärtner seine Angreifer immer wieder gekonnt in Szene. Zwar klappten die Schnellangriffe über die Mittelposition nur selten und auch Julian Birkholz scheiterte auf der für ihn ungewohnten Diagonalposition mehrmals am gegnerischen Block, aber insgesamt reichte die kompakte Mannschaftsleistung aus, um Esting im dritten Satz mit 25:15 zu besiegen.

Einen großen Sprung in der Tabelle kann Türkheim schon Abend beim Rückspiel in Esting machen. Bei einem Sieg würde man sogar die Konkurrenten aus Bad Windsheim und Dinkelsbühl hinter sich lassen und das Thema Abstieg endgültig ad acta legen.