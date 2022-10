SVS Türkheim versprüht wenig Glanz, holt aber wichtige Punkte

Plus Die Türkheimer Volleyballer wachen erst nach dem Satzrückstand in Esting auf. Dann aber drehen die Mannen um Fabian Scherer auf.

Sie wollten den zweiten Saisonsieg feiern – und sie taten es schließlich auch. Zwar wenig glanzvoll, aber danach fragt nach dem 3:1-Erfolg beim SV Esting keiner mehr: Die Volleyballer des SVS Türkheim freuten sich über drei wichtige Punkte in der Regionalliga Süd-Ost.