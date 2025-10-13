Türkheims Volleyballer behaupten die Tabellenführung

Die erste Herrenmannschaft des SV Salamander Türkheim sorgt erneut für großartige Stimmung: Das Heimspiel der Volleyballer gegen den ASV Dachau III war ein voller Erfolg. Vor über 200 lautstarken Zuschauern in der Mittelschule feierten die Türkheimer einen klaren 3:0-Erfolg (25:23, 25:22, 25:17) – und verteidigten damit souverän die Tabellenführung nach dem dritten Spieltag.

Schon der erste Satz war hart umkämpft. Beide Teams lieferten sich lange Ballwechsel, doch der SVS behielt in den entscheidenden Momenten die Nerven. Zuspieler Johannes Ackermann setzte seine Angreifer gekonnt in Szene und sorgte mit variablen Pässen immer wieder für Verwirrung in der Dachauer Blockreihe. David Scherer und David Pfeifer überzeugten auf den Außenpositionen mit druckvollen Angriffen und stabiler Annahme.

Im zweiten Satz wirkt der SVS Türkheim gefestigter

Im zweiten Durchgang zeigte sich Türkheim noch gefestigter. Dank eines enormen Angriffsdrucks und eines klugen Spielaufbaus über die Mitte – wo Sebastian Schorer und Michael Ebel immer wieder punkteten – konnten die Gastgeber auch diesen Satz knapp, aber verdient, für sich entscheiden.

Bereits im dritten Satz war die Partie dann entschieden: Fabian Scherer auf der Diagonalposition sorgte mit wuchtigen Angriffen und cleveren Lobs für die Highlights, während Libero Michael Höbel die Abwehr sicher zusammenhielt. Mit einem beeindruckend homogenen Mannschaftsbild – in dem jeder seine Rolle perfekt erfüllte – ließ der SVS keine Zweifel mehr am Sieg aufkommen.

Türkheims Trainer lobt die „wachsende Dynamik“

„Wir sind vielleicht körperlich die kleinste Mannschaft der Liga, aber spielerisch und kämpferisch gehören wir ganz sicher zu den Größten. Wir überzeugen vor allem durch unsere stetig wachsende Dynamik“, meinte Trainer Robert Frey nach dem Spiel. Die begeisterte Halle gab ihm recht – der SVS Türkheim bleibt mit acht von neun möglichen Punkten Tabellenführer der Regionalliga Süd-Ost.

Nach einem spielfreien Wochenende steht am 25. Oktober das Auswärtsspiel beim Ex-Drittligisten TSV Friedberg an. Am 8. November dürfen sich die Fans dann wieder auf ein Heimspiel freuen: Um 19 Uhr empfängt der SVS in Heimkulisse den TSV Zirndorf II. (svs)