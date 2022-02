Türkheimer finden zu alter Stärke zurück

Plus Dem SVS Türkheim gelingt gegen den Tabellenvierten ein beeindruckendes Heimspiel – garniert mit sehenswerten Matchbällen.

Die Durststrecke ist überwunden: Nach vier Niederlagen in Folge feierten die Volleyball-Herren des SVS Türkheim in der Regionalliga einen gleichwohl überraschend wie überzeugenden Sieg gegen den TSV Dinkelsbühl. Ohne Satzverlust wurde der Tabellenvierte aus Mittelfranken glatt mit 3:0 besiegt.