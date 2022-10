Türkheimer Herren spielen gut, vergessen aber das Siegen

Die Volleyballer des SVS Türkheim spielen gegen den FTM Schwabing zwar besser als zuletzt gegen Esting. Doch die Punkte nehmen die Gäste mit. Bei den SVS-Frauen läuft es dagegen.

Manchmal schließen sich im Sport die Adjektive „schön“ und „erfolgreich“ eben aus. In der Vorwoche kamen die Volleyballer des SV Salamander Türkheim in der Regionalliga Südost zu einem eher glanzlosen 3:1-Sieg gegen den SV Esting. Diesmal nun spielten die Männer um Spielertrainer Julian Birkholz zwar ansehnlicher, die Punkte aber gingen an die Gäste vom FTM Schwabing.

Im ersten Satz starteten die Türkheimer stark und Zuspieler Johannes Ackermann konnte aus einer guten Annahme heraus präzise seine Angreifer einsetzen. Hierbei gelang es häufig, schnelle Punkte über die Position der beiden Mittelblocker, Tobias Meine und Sebastian Schorer, zu erzielen. Türkheim erspielte sich einen relativ komfortablen Fünf-Punkte-Vorsprung, der bis zum Ende des Satzes sogar noch ausgebaut wurde: 25:17 hieß es am Ende des ersten Satzes.

Im zweiten Satz nimmt Türkheim die erste Auszeit

Doch schon zu Beginn des zweiten Satzes merkte man, dass dieser ausgeglichener verlaufen würde. Früh lagen die Türkheimer, meist durch Eigenfehler hervorgerufen, mit vier Punkten zurück und mussten beim Spielstand von 4:8 die erste Auszeit nehmen. Anschließend steigerten sich die Gastgeber wieder und es entwickelte sich eine packende Partie. Beim 20:18 roch es noch nach dem zweiten Satzgewinn, doch die Gäste egalisierten diesen Vorsprung und glichen zum 23:23 aus. Dann sorgten zwei Annahmefehler der Türkheimer für den 23:25-Satzverlust.

Im dritten Durchgang lieferten sich beiden Mannschaften dann weiter eine packende Volleyballpartie. Doch auch hier mussten sich die Türkheimer knapp geschlagen geben (22:25). Es folgte ein hart umkämpfter vierter Satz, bei dem die Hausherren nach verschlafenem Start einem Rückstand hinterherrennen mussten. Mit Erfolg: Auch diesmal gelang es Türkheim, auszugleichen und sogar selbst in Führung zu gehen.

Eigenfehler sorgen für den Satzverlust

Dann aber folgten wieder zwei, drei einfache Fehler sowie ein verpatzter Aufschlag, sodass am Ende die Gäste vom FTM Schwabing den Satz äußerst knapp mit 26:24 gewannen und so auch das Spiel mit 3:1 für sich entschieden.

„Insgesamt haben wir eine gute Partie abgeliefert und trotz der Niederlage deutlich besser gespielt, als beim Sieg vergangenes Wochenende in Esting“, sagte Spielertrainer Julian Birkholz. „In den Sätzen, die verloren gingen, gab es immer wieder zwei, drei Fehler oder Unachtsamkeiten, die dann entscheidend sind. Diese müssen wir abstellen, dann können wir so ein Spiel auch für uns entscheiden.“ In der Tabelle stehen die Türkheimer nach zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem sechsten Platz. Am kommenden Wochenende folgt dann das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten aus Dinkelsbühl.

Türkheimer Frauen setzen sich an die Tabellenspitze

Frauen Die Türkheimer Frauen präsentierten sich auch am zweiten Spieltag der Bezirksliga als Aufstiegskandidat. Gegen den TSV Friedberg kamen die SVS-Frauen zu ihrem zweiten Saisonsieg. Die Gastgeberinnen starteten zwar etwas nervös in den ersten Satz, konnten jedoch durch eine gute Annahme von Libera Marlene Kolodziej zur gewohnten Leistung zurückfinden. Zuspielerin Sabine Schäfer setzte die Angreiferinnen gut in Szene, sodass der erste Satz mit 25:16 an Türkheim ging. Sehr zur Freude von Udo Späth, der den eigentlichen Trainer Jonas Schmitz vertrat.

In Satz zwei knüpften die Türkheimerinnen an diese Leistung an. Platzierte Angriffe durch Außenangreiferin Julia Moser sowie der Mittelblockerinnen Elena Seitz und Lisa Haug führten zum 25:13-Satzgewinn. Im letzten Satz machten es die Spielerinnen aus Türkheim dann noch einmal spannend, als sie einen komfortablen Vorsprung verspielten und die Gäste wieder herankommen ließen. Udo Späth nutze die Auszeit, um dem Team klare Anweisungen zu geben und Mut zu machen. „Ihr müsst nur zeigen, was ihr könnt!“ Die Damen fanden wieder zu ihrer Souveränität zurück und beendeten den Satz nach druckvollen Aufschlägen von Nadja Schmitz und platzierten Angriffe von Antonia Scherer mit 25:19. Durch diesen 3:0-Sieg stehen die SVS-Damen nun auf Platz eins. (svs)