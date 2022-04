Türkheimer punkten in Dinkelsbühl

Es war ein Auf und Ab für die Türkheimer Volleyballer in Dinkelsbühl. Nach einem 0:2-Satz-Rückstand holten sie noch auf. Dann kam der Tie-Break.

Nach drei Wochen Spielpause wegen coronabedingten Spielabsagen war der TSV Dinkelsbühl erneut der Gegner der Türkheimer Volleyballer. Diese konnten dabei allerdings nicht an den deutlichen 3:0-Erfolg vom Hinspiel anknüpfen.

Besonders im ersten Satz fanden die Türkheimer nicht in die Partie. Viele Eigenfehler, vor allem in der Annahme, ermöglichten eine frühe Führung der Dinkelsbühler, die diese ungefährdet zum 25:16-Satzgewinn ausbauten. Durch die Hereinnahme des Routiniers Robert Frey für den unglücklich agierenden Theo Gallina stabilisierte sich Türkheim und konnte phasenweise an die gute Leistung aus dem letzten Heimspiel anknüpfen. Dennoch ging auch Satz zwei knapp mit 23:25 verloren.

Verbesserter Aufschlag, konsequente Blockarbeit

Doch die Türkheimer wollten sich noch nicht geschlagen geben. Mit stark verbessertem Aufschlag und guter Blockarbeit spielten sie sich frühe Führungen in den beiden folgenden Sätzen heraus, die jeweils auch in den Satzgewinnen mündeten (25:20, 25:19). Zumindest ein Punkt war nun sicher.

Im Tiebreak zeigten die Türkheimer jedoch wieder ihr Gesicht aus den ersten beiden Sätzen. Viele Eigenfehler ermöglichten Dinkelsbühl eine 8:3-Führung. Zwar kämpfte sich Türkheim noch auf 10:8 heran, schlussendlich musste sich der SVS aber mit 12:15 geschlagen geben, sodass es nur bei einem Punkt blieb. Am kommenden Wochenende steht das Heimspiel gegen die FTM Schwabing an. (svs)

