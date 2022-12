Türkheimer sind dem Tabellenführer nicht aussichtslos unterlegen

Die Volleyballer des SVS Türkheim müssen sich dem Tabellenführer geschlagen geben. Trotz Personalmangels ist in Dachau sogar ein Punktgewinn möglich.

Es sprach wahrlich nicht viel für einen Erfolg der Türkheimer Volleyballer in Dachau. Gegen den Tabellenführer der Regionalliga Südost hatten die Türkheimer schon das Heimspiel mit 0:3 verloren. Hinzu kam ein äußerst dünner Kader.

Personell geschwächt reiste der SVS Türkheim mit nur acht Spielern an. Libero Michael Höbel fehlte verletzungsbedingt und auch auf Mittelblocker Tobias Meine musste Spielertrainer Robert Frey verzichten. Er selbst war ebenfalls angeschlagen und verzichtete auf einen Einsatz. Sein Startelfdebüt feierte dafür der erst 15-jährige Neuzugang aus Bad Grönenbach, Henri Mestel, auf der Position des Liberos.

Türkheim vergibt im ersten Satz zwei Satzbälle

Wegen leichter Unsicherheiten liefen die Türkheimer von Anfang an einem kleinen Rückstand hinterher. Dennoch entwickelte sich der Verlauf des ersten Satzes recht ausgeglichen. Am Ende hatten die Türkheimer gar zwei Satzbälle, vergaben diese aber und mussten sich daraufhin doch unglücklich mit 26:28 geschlagen geben.

Sichtlich nervös zeigten sich die Türkheimer im zweiten Satz. Absprachefehler und zu wenig Druck im Aufschlag machten es dem ASV Dachau II leicht, sein schnelles Spiel aufzuziehen. Der zweite Satz ging deutlich mit 25:17 an den Tabellenführer. „Wir können nur noch gewinnen“ , motivierte Trainer Robert Frey sein Team in der Satzpause. Tatsächlich spielte Türkheim im dritten Satz wie ausgewechselt. Mehr Druck im Aufschlag, stärkere Angriffe und Zugriff im Block sorgten dafür, dass der SVS Türkheim von Beginn an in Führung lag. Durch eine entschlossene Teamleistung gewannen die Mannen um Kapitän Fabian Scherer Satz drei mit 25:17. Ein Punktgewinn schien möglich.

Trotz der Niederlage: Türkheim blickt optimistisch nach vorn

Doch Dachau erhöhte im vierten Satz wieder den Druck im Aufschlag und im Angriff und ließ wenig zu. So lief Türkheim einem Fünf-Punkte-Rückstand letztlich vergeblich hinterher. Mit 19:25 verloren die Gäste den vierten Satz und kehrten damit ohne Punkte aus Dachau zurück. „In diesem Spiel war deutlich mehr drin“, sagte Daniel Schneider zurecht. Was bleibt, ist das gute Gefühl, trotz Mini-Kader mit den Dachauern mithalten zu können.

In der Regionalligatabelle rutschten die Unterallgäuer auf den achten Platz zurück, haben aber nächsten Samstag beim Auswärtsspiel in Bad Windsheim die Chance, eine gute Ausgangslage für die anstehende Rückrunde zu sichern. (svs)