Türkheimer Volleyballer müssen sich Drittliga-Absteiger knapp geschlagen geben

Es hat nicht viel gefehlt, und der SV Salamander Türkheim hätte ein perfektes Volleyball-Wochenende erleben dürfen. Doch die erste Herrenmannschaft verpasste es, ihre Aufholjagd gegen Drittliga-Absteiger TSV Zirndorf zu krönen. Die Landesliga-Frauen feierten dagegen den ersten Sieg und die zweite Herrenmannschaft lieferte einen ordentlichen Bezirksligaspieltag ab.

Regionalliga, Männer Ein ungutes Gefühl beschlich manche der rund 100 Zuschauer, als sie die Startaufstellung der Türkheimer Volleyball-Herren im Spiel gegen Drittligaabsteiger TSV Zirndorf sahen. Schließlich fehlte hier aus privaten Gründen Kapitän Fabian Scherer , der sonst als Grant für Punkte galt.

Und dieses Gefühl schien sich zunächst zu bestätigen. Sein Vertreter auf der Diagonalposition, sein Bruder David Scherer, konnte vor allem im ersten Satz die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Obwohl von Zuspieler Johannes Ackermann immer wieder vorzüglich in Position gebracht, scheiterte er mehrfach am Block des Gegners oder schlug den Angriffsball ins Aus. Auch die übrige Mannschaft schien lange Zeit wie gelähmt. Eine ganze Reihe von vergebenen Aufschlägen brachte die Gäste uneinholbar in Front. Erst zum Ende des ersten Satzes wachten die Türkheimer auf, kämpften sich auf 23:24 heran, verloren aber dann doch mit 23:25.

Auch im zweiten Satz wurde es nicht besser. Im Gegenteil: Trotz nun besserer Aufschläge fanden die Türkheimer kein Mittel, den gegnerischen Angriff zu stoppen. So lag man teilweise mit bis zu neun Punkten zurück und verlor auch diesen Satz mit 21:25.

Alles oder nichts hieß es im dritten Satz. Und plötzlich klappten die Angriffe und vor allem Kapitän Julian Birkholz setzte den Gegner mit hart geschlagenen Sprungaufschlägen unter Druck. Eine Serie von sieben Aufschlägen führte zum beruhigenden Vorsprung von acht Punkten. Zwar holten die Gäste nochmals auf, doch die Türkheimer zeigten sich nervenstark und gewannen den Satz nach der Abwehr eines Matchballs mit 26:24.

Jetzt wachte auch das Publikum auf. Lautstark angefeuert spielten sich die Türkheimer in einen wahren Spielrausch. Libero Michael Höbel glänzte durch eine vorzügliche Ballannahme und Feldabwehr und Sebastian Schorer und Tobias Meine auf den Mittelpositionen zogen durch gute Blockarbeit den Gästen den Zahn. Jetzt war auch Spielertrainer Robert Frey zufrieden, der diesmal auf einen eigenen Einsatz verzichtete, das Spielgeschehen aber von außen positiv beeinflusste. 25:18 war der Lohn für eine couragierte Spielweise der Türkheimer.

Wie schon eine Woche zuvor musste nun der Tiebreak die Entscheidung bringen. Bis zum Spielstand von 9:9 konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. David Pfeiffer auf der Außenposition und der nun stark verbesserte David Scherer waren in Angriff und Block erfolgreich. Ein misslungener Block, der knapp ins Aus segelte, besiegelte aber die knappe 13:15-Niederlage. (wern)

Landesliga , Frauen Die Volleyballerinnen des SVS Türkheim waren in der Landesliga auswärts beim MTV Ingolstadt gefordert. Die Unterallgäuerinnen nahmen die Hürde souverän und gewannen in vier Sätzen mit 3:1.



Ihren ersten Saisonsieg in der Landesliga feierten die Türkheimerinnen beim Auswärtsspiel in Ingolstadt. Foto: Hannelore Neumann Foto: Hannelore Neumann



Danach sah es im ersten Satz zunächst nicht aus. Früh gerieten die SVS-Damen deutlich in Rückstand. Ingolstadt profitierte dabei hauptsächlich von Aufschlagfehlern sowie Ungenauigkeiten im Zuspiel und der Abwehr. Deshalb ging der erste Satz recht deutlich mit 25:17 an die Gastgeberinnen. Nach dem Seitenwechsel spielten die Türkheimerinnen dann aber wie ausgewechselt und konnten sich innerhalb kürzester Zeit einen komfortablen Vorsprung herausarbeiten. Dabei kam das Offensivspiel der Türkheimerinnen besser zur Geltung. Insbesondere die Außenangreiferin, Barbara Balkow fand zu ihrer bekannten Durchschlagskraft zurück. Der zweite Satz ging somit mit einem 19:25 an die Unterallgäuerinnen. Auch in den beiden nachfolgenden Sätzen zeigte sich dank starker Blockarbeit von Elena Seitz und Nadja Schmitz die klare Dominanz der SVS-Damen, was zu deutlichen Satzsiegen (25:14, 25:15) führte. Die letztlich überzeugende Vorstellung machte den ersten Saisonsieg in der Landesliga perfekt.