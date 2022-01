Türkheims Rumpftruppe schlägt sich wacker

Plus Türkheim kann im Heimspiel gegen Grafing II seine Ausfälle nicht kompensieren. Hinzu kommt die starke Aufstellung der Gäste.

Nichts zu holen gab es für die 1. Herrenmannschaft des SVS Türkheim. In der Regionalliga Süd-Ost unterlag sie dem TSV Grafing II glatt mit 0:3. Ein Erfolg wäre auch ein sportliches Wunder gewesen.