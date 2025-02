U12-Junioren des SVS Türkheim sorgen für Furore

Es war ein großer Moment für den SVS Türkheim: Zum ersten Mal seit 15 Jahren stellte der Verein wieder ein Nachwuchsteam bei einer bayerischen Meisterschaft. Die U12-Volleyballer reisten zum TV Trennfurt nach Unterfranken, um sich mit den besten Teams des Freistaats zu messen. Zwei Tage voller Volleyball, Emotionen und Kampfgeist sollten das Turnier zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Kinder und ihre Trainerinnen Marlene Steuer und Sabine Schäfer machen.

In der Gruppenphase traf der SVS auf den SV Lohhof, TV Mömlingen, den Erstplatzierten der nordbayerischen Meisterschaften und den TSV Röttingen. Gleich im ersten Spiel bewies das Team Nervenstärke und siegte gegen den SV Lohhof mit 2:1. Das zweite Match gegen den TV Mömlingen ging klar verloren, doch gegen den TSV Röttingen zeigte das Team um Noah Mersberger, Emil Schäfer, Tobias Kolodziej und Elias Kerler erneut seine Stärke im Tiebreak und sicherte sich mit einem umkämpften Sieg den zweiten Platz in der Gruppenphase.

Die Türkheimer steigern sich von Spiel zu Spiel

In der Zwischenrunde stand das entscheidende Duell gegen den ASV Dachau, den Zweitplatzierten der südbayerischen Meisterschaft, an. Wieder ging es in den Tiebreak, doch erneut behielt der SVS Türkheim die Oberhand und zog dank einer starken Mannschaftsleistung sensationell in die Runde der besten acht Mannschaften ein: Elias Kerler sammelte mit seinen präzisen Aufschlägen viele Punkte, Tobias Kolodziej bewies Spielintelligenz und platzierte seine Angriffe geschickt, Emil Schäfer überzeugte mit konstanter Aufschlagpräzision und großem Einsatz in der Abwehr, während Noah Mersberger im Laufe des Turniers zunehmend Sicherheit fand und viele Bälle rettete.

Den verdienten Abschluss des ersten Turniertags feierte das Team in der Jugendherberge Burg Breuberg, die mit ihrem mittelalterlichen Flair für ein echtes Abenteuer abseits des Volleyballfelds sorgte.

Der TSV Zirndorf war im Viertelfinale eine Nummer zu groß

Am zweiten Turniertag wartete mit dem TSV Zirndorf ein harter Gegner, der letztlich klar gewann. Es folgte ein Krimi gegen die Heimmannschaft TV Trennfurt. Nach einem 18:25 im ersten Satz kämpfte sich der SVS mit einem 25:23 zurück ins Spiel. Wieder kam es zum entscheidenden Tiebreak, und mit unglaublichem Willen sicherte sich der SVS Türkheim mit 25:23 den Sieg. Damit spielten die Türkheimer um Platz fünf. Gegen den SV Schwaig verloren sie jedoch und beendeten das Turnier damit als Sechster.

Icon Vergrößern Die Trainerinnen Marlene Steuer (links) und Sabine Schäfer (hinten rechts) waren stolz auf ihre Mannschaft. Foto: Marlene Steuer Icon Schließen Schließen Die Trainerinnen Marlene Steuer (links) und Sabine Schäfer (hinten rechts) waren stolz auf ihre Mannschaft. Foto: Marlene Steuer

„Unsere Jungs haben unglaubliche Moral bewiesen, sich stetig gesteigert und mit vollem Einsatz gespielt. Es war ein unvergessliches Turnier“, waren sich die beiden Trainerinnen Marlene Steuer und Sabine Schäfer einig. (svs)