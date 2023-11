Volleyballerinnen des SVS Türkheim müssen sich knapp geschlagen geben

Als Aufsteiger in die Landesliga spielt die Damenmannschaft des SVS Türkheim bislang eine gute Saison. Auch wenn ihre Aufholjagd in Kaufering am Ende nicht komplett belohnt wird.

Die Volleyballerinnen des SV Salamander Türkheim mussten in der Landesliga eine knappe Auswärtsniederlage einstecken. Bei den Lechrain Volleys in Kaufering verlor der Aufsteiger trotz großem Kampfgeist und lautstarker Unterstützung der mitangereisten Zuschauer mit 2:3.

Schon nach den ersten Punkten war klar, dass dies ein ausgeglichenes und spannendes Spiel werden sollte. Durch ein variables Zuspiel konnte Türkheims Elena Balkow vor allem ihre Außenangreiferinnen Julia Moser und Daniela Kittel gut in Szene setzen, die mit gezielten Angriffsschlägen immer wieder am guten Block der Gastgeberinnen vorbeikamen. Zeitweise konnten sich die Türkheimerinnen mit fünf Punkten absetzen und der Satzgewinn schien zum Greifen nah. Doch die Lechrain Volleys gaben nicht auf und konnten den ersten Satz doch noch mit 28:26 für sich entscheiden.

Türkheimer Frauen starten eine Aufholjagd

Der zweite Satz war dann eine klarere Angelegenheit: Die Lechrain Volleys gewannen diesen mit 25:17. Doch die Türkheimerinnen starteten nun eine Aufholjagd. Durch eine sehr gute Blockarbeit der Mittelangreiferinnen Elena Seitz und Lisa Haug konnten die Lechrain Volleys ihre Angreiferinnen nicht mehr perfekt in Szene setzen. Zudem gelang es den SVS-Damen auch scheinbar unmögliche Bälle in der Abwehr zu retten und sich Punkt für Punkt zu einem verdienten Satzgewinn (25:17) zu spielen. Diesen Schwung nahmen die Türkheimerinnen in den vierten Satz mit: Durch harte Aufschläge und ein variables Angriffsspiel setzten sie den Gegner unter Druck. Auch die Abwehr der SVS Damen ließ den Gegner verzweifeln. Am Ende hieß es 25:23 für den SVS Türkheim – der fünfte Satz musste also entscheiden.

Die Türkheimerinnen starteten mit guten Angriffsfinten und gezielten Aufschlägen in den Tiebreak. Es war ein spannendes Hin und Her, bei dem sich die Lechrain Volley sich dann aber einen Vorsprung erarbeiteten, den sie bis zum Schluss durchhielten und mit 15:9 den fünften Satz und damit das Spiel für sich entschieden.

Die U20 des SVS Türkheim muss zwei Niederlagen einstecken

Die U20 des SVS Türkheim wollte am vergangenen Spieltag vor heimischem Publikum ihr Können unter Beweis, musste sich aber in beiden Spielen knapp geschlagen geben. Zunächst verlor das Team unter der Leitung von Dominik und Patrik Pöpping gegen den TSV Weißenhorn in zwei Sätzen (15:25, 15:25).

Im zweiten Spiel gegen den TSV Haunstetten konnte sich der SVS Türkheim durch gute Angriffsschläge und druckvolle Aufschläge im Spiel halten. Allerdings ließ sich der TSV Haunstetten den ersten Satz mit 25: 17 nicht nehmen. Im zweiten Satz kamen die Türkheimer sehr gut ins Spiel und sorgten vor allem in der Abwehr mit einigen sehr guten Rettungsaktionen für Punkte. Doch nach einem spannenden Schlagabtausch entschied der TSV Haunstetten auch den zweiten Satz mit 30:28 letztlich für sich. (svs)