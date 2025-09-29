Der SVS Türkheim feiert einen gelungenen Saisonauftakt

So richtig wussten die Türkheimer Volleyballer vor dem Saisonstart nicht, wo sie stehen. Schließlich gab es in der Regionalliga-Mannschaft einen größeren Umbruch. Erfahrene Spieler waren abgetreten oder konnten zuletzt aus verschiedenen Gründen nicht regelmäßig trainieren, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs rückten nach.

Die Erwartungen waren vor dem Saisonstart gegen den SC Freising nicht besonders hoch. Zumal die Mannschaft beim Vorbereitungsturnier in Weißenhorn, welches als Generalprobe dienen sollte, hinter den Erwartungen und Möglichkeiten zurückgeblieben war.

Türkheims Trainer mahnt zur Geduld

Dementsprechend stimmte Trainer Robert Frey seine Spieler darauf ein, dass mit Sicherheit noch nicht alles rund laufen würde, man aber geduldig bleiben und keine unnötigen Eigenfehler produzieren solle, um die Möglichkeit zu haben, langsam ins Spiel zu finden. Die Ansprache zeigte Wirkung und die Türkheimer Herren starteten konzentriert in den ersten Satz der neuen Saison. Durch eine sichere Annahme in der Anfangsphase, in der vor allem Patrik Pöpping stabil agierte, konnte Zuspieler Johannes Ackermann mit Ruhe und Übersicht seine Angreifer bedienen, welche konstant punkteten. Früh gelang es der Heimmannschaft, einen komfortablen Vorsprung herauszuarbeiten, was den Freisinger Trainer beim Spielstand von 10:5 zur ersten Auszeit zwang.

Türkheim ließ aber nicht locker und legte immer weiter nach. Mit seinen wuchtigen Sprungaufschlägen setzte Außenangreifer David Scherer die Gegner, welche in der Annahme mit dem neuen Spielball, welcher seit dieser Saison in der Regionalliga verwendet wird, offensichtlich noch zu kämpfen hatten, immer weiter unter Druck. Beim Spielstand von 24:17 hatte Türkheim sieben Satzbälle. Doch jetzt zeigte Freising, dass sich auch in ihren Reihen gute Aufschlagspieler befinden. Die Gäste bäumten sich noch einmal auf und kämpften sich auf 24:21 heran. Die Türkheimer Auszeit sorgte für eine kurze Verschnaufpause, und es gelang prompt, sich den nächsten Punkt und somit den ersten Satz zu sichern.

Im zweiten Satz gelingt Türkheim eine erfolgreiche Aufholjagd

Erwartungsgemäß gestaltete sich der zweite Durchgang dann etwas schwieriger. Türkheim schaltete einen Gang zurück und Freising kam wieder ins Spiel, was dazu führte, dass der Gegner sich zur Mitte des Satzes einige Punkte absetzen konnte. Beim Spielstand von 15:19 zog Trainer Frey die Auszeit und erinnerte seine Mannschaft daran, dass der Satz noch nicht zu Ende sei, man aber jetzt langsam loslegen müsse. Diesmal legten die Türkheimer eine Aufholjagd aufs Parkett: Johannes Ackermann gelang es, den gegnerischen Außenangreifer mit seinen Aufschlägen ins Wanken zu bringen, was die Heimmannschaft in dieser Phase vorwiegend mit einer starken Blockleistung von Sebastian Schorer ausnutzte. Freisings Trainer ahnte, was auf seine Mannschaft zukam, und versuchte beim Spielstand von 20:21 mit einer Auszeit den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Doch die Türkheimer Maschine hatte bereits Fahrt aufgenommen und war nicht mehr zu bremsen. Türkheim zog vorbei und nutzte den ersten Satzball zum 25:22.

Dies zeigte sich auch im dritten Satz, der nur bis zur Hälfte ausgeglichen gestaltet werden konnte. Durch die Angriffswucht der beiden Scherer-Brüder, welche nun nahezu fehlerlos agierten und jeden Angriff verwandelten, marschierte der SVS einem ungefährdeten Sieg entgegen. Auch David Pfeiffer, der inzwischen für Patrik Pöpping ins Spiel gekommen war, fügte sich nahtlos ins Geschehen ein und punktete über die Außenposition. Die groß gewachsenen Angreifer des SC Freising kamen nicht mehr zum Zuge, da nun auch Michael Ebel, der in dieser Saison wieder ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft sein wird, einige sehenswerte Punkte im Block und Angriff zeigte. Beim Spielstand von 18:13 folgte erneut eine Auszeit der Freisinger Mannschaft. Diese sollte keine Wirkung mehr zeigen. Die Feldabwehr um Libero Michael Höbel ließ in der abschließenden Phase des Spiels keinen Ball mehr auf den Boden fallen und somit hatte der SVS Türkheim insgesamt acht Matchbälle. Gleich der Zweite wurde genutzt und der Satz ging mit 25:17 erneut an die Türkheimer Herren.

Gestärkt von diesem Sieg und den ersten drei Punkten der Saison, tritt der SVS Türkheim in der nächsten Woche die Auswärtsfahrt zum VC Amberg an. (svs)