Julian Wilfling vom VRC Weicht setzt ein Ausrufezeichen

Plus Der Voltigierer vom VRC Weicht landet bei der Weltmeisterschaft auf Platz vier. Bei der deutschen Meisterschaft holt Julian Wilfing eine Medaille.

Das Starterfeld bei der Voltigier-WM im dänischen Herning war hochkarätig. Unter anderem ging der französische Top-Favorit und Titelverteidiger Lambert Leclezio an den Start, ebenso sein stark einzuschätzender Landsmann Quentin Jabet.