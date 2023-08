Im Kajak ist BLSV-Kreisvorsitzender Adelwarth sein eigener Kapitän

44 Sportarten will der BLSV-Kreisvorsitzende Benjamin Adelwarth nacheinander selbst testen. Diesmal geht es wackelig und nass zu: im Kajak auf der Iller.

Es ist eine wacklige Angelegenheit, die sich Benjamin Adelwarth dieses Mal ausgesucht hat. Der BLSV-Kreisvorsitzende will sämtliche 44 Sportarten in seinem Sportkreis einmal selbst testen. Diesmal geht es mit dem SV Amendingen zum Kajakfahren auf der Iller. Ich darf ihn begleiten und bin ebenso wie er gespannt.

Wir treffen uns bei den Tennisplätzen des SV Amendingen (SVA). Dort warten Reinhard Einsiedler und einige Sportkameraden von ihm auf uns. Wir sind alle Sportler und einigen uns schnell auf das Du. Reinhard ist seit 2021 Leiter der Kanu-Abteilung des SVA. In einem Container neben dem Tennisheim sucht Reinhard für Benjamin und mich jeweils eine passende Paddeljacke, eine Schwimmweste, einen Schutzhelm und eine Spritzdecke. Die Kajaks sind schon verladen. Dann geht’s zunächst nach Lauben ins Oberallgäu, wo wir weitere Klubmitglieder treffen.

Adelwarth nimmt im Einer-Kajak Platz

Unser Ziel aber ist Kempten. Vom Parkplatz des dortigen THW-Standortes tragen wir die Kajaks zum Ufer. Bei Flusskilometer 101,0 setzen wir ein. Benjamin darf in einem Einerkajak mit der Bezeichnung „ZET Raptor“ Platz nehmen. Die Presse reist an diesem Tag eher entspannt. Ich darf in einem Topolino duo, einem Zweierkajak, auf dem Vordersitz Platz nehmen. Mein „Chauffeur“ ist Bernhard Worger, ein äußerst erfahrener Kanufahrer. Er steuert das Kajak. Seit 45 Jahren befährt er die abenteuerlichsten Flüsse dieser Erde.

Benjamin muss alleine zurechtkommen. Reinhard weist ihn daher jetzt ganz genau ein. Er erklärt ihm, wie er das Boot in der Strömung am besten ausbalanciert und wie er im Falle des Kenterns die Spritzdecke aufreißen und so schnell wie möglich aus dem Kajak aussteigen könne.

Einer der Mitfahrer kentert früh

Dann geht’s los. Die Anspannung steigt. Bernhard und ich sitzen schon an Land im Boot und rutschen ins Wasser. Benjamins Kajak ist bereits im Wasser, als er einsteigen darf. Es schaukelt gehörig. Es trägt nicht gerade zur Beruhigung bei, dass einer der Mitfahrer – insgesamt sind wir elf – schon nach nicht einmal einhundert Metern Fahrtstrecke kentert und aus seinem Kajak aussteigen muss. Während ich mich aber nach kurzer Zeit bei Bernhard gut aufgehoben fühle, sagt Benjamin: „Hin und wieder steigt mein Adrenalinspiegel leicht an.“ Er grinst dabei und hat merklich Spaß an der Sache.

Lesen Sie dazu auch

Bevor’s losging, bekam Benjamin Adelwarth (rechts) von Abteilungsleiter Reinhard Einsiedler (links) eine Schwimmweste verpasst. Foto: Kraus Foto: Kurt Kraus

Schon bald gilt es, die ersten kleineren Stromschnellen zu passieren. An manchen Stellen hat die sonst eher gemächlich dahinfließende Iller ein etwas stärkeres Gefälle, einen etwas niedrigeren Wasserstand, und es liegen größere Steine im Wasser, sodass sich bis zu 50 Zentimeter hohe Wellen bilden. Da gilt es möglichst schnell zu paddeln. „Um das Kajak kontrollieren zu können, muss man schneller sein als das Wasser“, erklärt mir Bernhard.

Wenn die Bootsspitze in die Wellen taucht, schwappt das Wasser schon mal bis zur Brusthöhe über einen drüber. Bei strahlendem Sonnenschein und rund 30 Grad Lufttemperatur ist das erfrischend. Wenn man die Natur vom Fluss aus betrachtet, insbesondere die beeindruckenden Steilhänge südlich der Burgruine Seifriedsberg, dann wird schnell klar: Benjamin hätte sich keinen besseren Tag für diese Tour aussuchen können. Bei Flusskilometer 92,4, auf Höhe des Iller-Paradieses bei Lauben, ist unsere Fahrt zu Ende.

Nach eineinhalb Stunden endet die Tour bei Lauben

Etwa eineinhalb Stunden hat die gut acht Kilometer lange Fahrt gedauert. Nass, aber gut gelaunt steigt Benjamin aus seinem Kajak. „Shuttle Bunny“ Irmgard, wie die Frau von Bernhard von den Kanufahrern spitzbübisch genannt wird, hat das Auto hierher umgesetzt und auf uns gewartet. Irmgard lacht, wenn sie so genannt wird: „Ich weiß ja, wie sie es meinen.“ Wir befahren alles, heißt es vonseiten der Kanuten, beispielsweise den Lech, die Ammer oder die Loisach, aber auch schweres Wildwasser, wie in Norwegen oder Ecuador. „Jeder fährt, was er sich zutraut“, sagt Reinhard.

39 Bilder Die Bilder von der bayerischen Meisterschaft in Joshofen Foto: Benjamin Sigmund, Daniel Worsch

Prinzipiell könne man sein Boot in jedes Gewässer einsetzen und los paddeln, es sei denn, es handelt sich um eine Wasserfahrstraße oder um ein Schutzgebiet für Vögel oder Fische. Da müsse man sich im Vorfeld erkundigen. Über eine River-App auf dem Handy können die aktuellen Wasserstände der allermeisten Flüsse abgefragt werden. Dabei kann weniger Wasser durchaus höhere Wellen und damit mehr Spaß machen. Wer mal in den Kanusport reinschnuppern wolle, „ist jederzeit willkommen“, sagt Reinhard.

Interessenten könnten sich auf der Internet-Homepage des SV Amendingen erkundigen oder einfach mal zum Schnuppertraining ins Memminger Hallenbad kommen. Dort üben die Kanusportler im Winterhalbjahr einmal im Monat am Sonntagnachmittag vor allem die Eskimo-Rolle, mit der ein Kajak-Fahrer sein Boot im Falle des Kenterns wieder aufrichten kann, ohne aussteigen zu müssen. Reinhard hofft, dass diese wertvolle Trainingszeit erhalten bleibt. Langfristiges Ziel der Abteilung ist ein eigenes Bootshaus: „Der Platz neben dem Tennisheim, direkt an der Memminger Ach, wäre ein prima Standort.“

Das ist die Kanu-Abteilung des SV Amendingen