Sportlerehrung

vor 50 Min.

Der Landkreis Unterallgäu ehrt seine erfolgreichen Sportler

Plus Nach dreijähriger Pause werden in Mindelheim wieder die besten Sportler des Landkreises in einer Feierstunde geehrt. Dabei ist nicht nur der Gastgeber neu.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

An die letzte öffentliche Unterallgäuer Sportlerehrung in Mindelheim kann sich Alex Eder in seiner Funktion als Landrat gar nicht erinnern. Wie auch: 2019 war er noch gar nicht im Amt. Seitdem ist einiges passiert: eine Pandemie, die lange Zeit große Versammlungen nicht zuließ, eine Landratswahl, eine Neuwahl an der Spitze des BLSV-Kreises und nun sogar eine andere Örtlichkeit der Feierstunde.

Denn nicht wie zuvor im Saal des Mindelheimer Forums, sondern im Stadttheater wurden die 111 Einzelsportler und 25 Mannschaften von Landrat Alex Eder und dem neuen BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth mit der Landkreismedaille bedacht. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Drei-Mann-Combo "Funky Joes feat. Severin G". Wie bei großen Filmpremieren durften die Sportler über einen roten Teppich in den Theatersaal gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen