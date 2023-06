Sprechstunde mit Dr. Müller-Wohlfahrt

Plus An die Tradition des Überraschungsgastes hält Landrat Alex Eder fest. Diesmal ist es der wohl bekannteste Sportarzt der Nation.

Mit einem Quiz wollten Landrat Alex Eder und BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth die Spannung unter den Sportlern auf den Überraschungsgast etwas erhöhen. Ließ der erste Hinweis auf die Herkunft ("kleines Dorf in Ostfriesland") noch Raum für Spekulationen, so war für die ersten nach dem zweiten Hinweis ("magische Hände") klar, um wen es sich handelt: den wohl berühmtesten Sportarzt der Nation, Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Der Mediziner, den sämtliche Fußballfans aufgrund seiner jahrzehntelangen Dienste für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft kennen, kam in blauem Poloshirt, weißer Hose und weißen Turnschuhen auf die Bühne. Sein immer noch langes Haar ist zwar mittlerweile von grauen Strähnen durchzogen, doch seine 80 Jahre merkt man "Dr. Mull" nicht an.